內陸3物業 買家1700萬全現金交易

有買家最近在河濱縣屬地以總額超過1700萬元全現金購買內陸三個物業。（SRS Real Estate Partners）

南加 內陸近期再有多宗地產交易案，包括工業倉儲設施交易，零售連鎖店所有者變更；值得一提的是，河濱縣縣屬地一個購物廣場多家物業，被匿名買家全部現鈔買走，價格超過1700萬元。

河濱縣屬地French Valley 一個購物廣場的三個投資 物業的組合日前出售，價格是1730萬元。出售物業包括多家零售商：連鎖副食品超市Grocery Outlet、在建的連鎖非處方藥店Rite Aid，以及兩家出租物業，預計在2023年末前有一家快餐店和一家洗車店進駐。中介公司代表未透露交易雙方資訊，只表示，買家全部支付現鈔購買。該購物廣場其它商家還有：Eos Fitness健身中心、麥當勞快餐連鎖店，及一家7－Eleven便利店。

河濱市一個由圍欄製造商Barrette Outdoor Living擁有的工業建築，日前以4375萬元出售給洛杉磯一家物業公司Dedeaux Properties，這棟建築鄰近當地超過68公尺高的世界最大紙杯（World's Largest Paper Cup ）標誌。目前正進入所有權文件辦理過程，同時賣家還希望拓展一個13.6英畝、擁有兩棟建築物的工業公園。

這家圍欄及門製造商總部位於俄亥俄州 ，主要生產戶外圍欄、遮陽篷及大門，整個建築逾9萬7000平方呎，於1975年興建。買家也是一家商業地產投資公司，最近該公司在布魯明頓（Bloomington）投資建設一家面積超過4萬7000平方呎配送中心，同時在河濱縣派里斯市（Perris）也建設兩個工業倉儲設施。

另外一棟位於茉莉塔市（Murrieta）的工業倉儲設施最近交易，價格是680萬元。該物業面積超過3萬6000平方呎，主要用於出租物流使用。位於Innovation Court 38415號，2004年建成，曾出租給一家名為KTM North America的機車製造公司。買家表示，內陸帝國工業物業空置率一直都很低，市場需求強勁，投資後用於出租有利可圖。

此外，一家總部位於庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）、銷售滑板運動器材零售連鎖店Active Ride的所有權也易手，出售給一家投資集團Phoenix Project Inc.。 據稱，這家零售店在2020年陷入財務危機，資產被拍賣，被一家公司收購後再轉賣。而Active Ride的前任總裁就是目前收購這家店的投資集團老闆。交易完成後，經過資產重組，買家繼續運營在內陸帝國的三家零售店，分別位於庫卡蒙加牧場、雷德蘭及坦密庫拉等三個城市，同時也計畫拓展網路銷售業務。Active Ride發展鼎盛時，在南加擁有近30個零售店面。