本周利率波動加劇 投資者仍在觀望

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

10月24日這一周利率波動較大，美國十年期國債收益率在衝破4.300%後轉跌，市場充滿不確定性，投資 者對未來市場走向仍在觀望；股市方面表現良好，反彈模式繼續。

截至25日發稿，十年期國債收益率為4.163%。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，市場目前不確定性仍然存在，投資者們還在觀望聯準會（Fed）的下一步動作。雖然房價 在過去幾十年大幅上漲，但目前房貸利率大幅走高使買家負擔能力減弱，房屋供需承壓。史坦普CoreLogic Case-Shiller 8月房價指數 顯示，20個核心城市的房價環比（意指比較上一個月）下跌1.3%，但仍較一年前高出13.1%。今日公布的美國10月消費者信心指數惡化，高通膨令市場擔憂。

股市方面，25日早盤繼續上漲，延續了上週開始的反彈模式，主要原因是由於金融市場上的主要公司財報季數據表現較好，投資者信心增加。史坦普500指數(S&P 500)開盤上漲1.1%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲0.7%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲1.8%。