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馬克華柏格售比佛利巨型豪宅 開價9000萬元

編譯組／綜合報導
獲奧斯卡提名的演員與製片人馬克華柏格（Mark Wahlberg）加入好萊塢大逃亡行列，以9000萬元價格，將位於比佛利山莊（Beverly Hills）物業掛牌上市。（Westside Estate Agency）
獲奧斯卡提名的演員與製片人馬克華柏格（Mark Wahlberg）加入好萊塢大逃亡行列，以9000萬元價格，將位於比佛利山莊（Beverly Hills）物業掛牌上市。（Westside Estate Agency）

Love Property報導，獲奧斯卡提名的演員與製片人馬克華柏格（Mark Wahlberg）加入好萊塢大逃亡行列，以9000萬元價格，將位於比佛利山莊（Beverly Hills）物業掛牌上市。

華柏格於2009年，以825萬元買下這座佔地六畝的莊園，並委託著名建築師蘭德里（Richard Landry）建造兩層樓的巨型豪宅，2014年完工。

該屋擁有12間臥室。（Westside Estate Agency）
該屋擁有12間臥室。（Westside Estate Agency）

這座3萬500平方呎主屋內，有12間臥室，20間浴室。根據洛杉磯時報，該屋是洛縣迄今為止，市場上第七大物業。

豪華氣派的門廳。（Westside Estate Agency）
豪華氣派的門廳。（Westside Estate Agency）

據悉，該莊園位於北比佛利公園（North Beverly Park）專屬封閉社區，包括席維斯史特龍（Sylvestor Stalone）等名人都住在其中。

一進門，可看見宏偉的兩層門廳，彎曲的雙樓梯顯得豪華氣派。裡面還有一間放映室、吧台、幾間壯觀的接待室、圖書館與巨大酒窖等。

豪華酒窖。（Westside Estate Agency）
豪華酒窖。（Westside Estate Agency）

室外也令人印象深刻，包括五洞高爾夫球場、網球場，也有自己的滑板公園，旁邊還有與眾不同的露台，都在這風景優美的場地上。

這位51歲的演員日前在節目上說，和許多其他演員一樣，他搬到洛杉磯只是進一步發展職業生涯，在比佛利山豪宅住了十多年後，他決定「給四個孩子一個更好的生活。」

這位演員和44歲的妻子芮雅（Rhea）擁有四名20歲以下孩子。華柏格並承認，稅收是搬家背後的一個「推力」，也能在他處建立一個在洛杉磯幾乎無法實現的夢想，包括他想創立自己的電影製片廠等。

洛杉磯 比佛利山 提名

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