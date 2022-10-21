南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

在加州養老退休 聽起來像是一個夢想，全年宜人的氣候和持續陽光明媚的天氣，再加上眾多海景和山脈，能讓人享受長時間的戶外活動，但高昂的物價、住房成本讓很多人望而卻步。研究表明，加州擁有一些昂貴的退休城市，但也有相似的地方可以替代，讓退休生活相對無憂。

GOBankingRates的一項新研究，分析了房價 中位數和65歲及以上人群的平均支出，指出加州有些城市生活成本極高，不適合退休養老，但也有便宜的居住地可提供相似的生活方式。此項研究綜合考慮三個因素：Zillow按城市劃分的房價中位數數據；這些城市的平均生活成本指數；聯邦勞工統計局2021年消費者支出的調查數據，以此確定65歲及以上的人在每個城市的花費。

研究建議退休城市避開洛杉磯 ，選擇聖伯納汀諾（San Bernardino）。毫無疑問，美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，房價中位數約為100萬元，65歲及以上老人的生活成本高達11萬7927.14元。根據研究，鄰近的聖伯納汀諾提供許多與洛杉磯相同的好處，但生活成本低很多，房價中位數是46萬3783元，比洛杉磯低50多萬元。此外，住在這裡的老年人平均每年花費不到4萬4000元。

避開安那罕(Anaheim)，選擇拉斯維加斯（Las Vegas）。安那罕位於洛杉磯南部，是迪士尼樂園所在地，在這裡，老年人的平均年支出超過10萬元，房價中位數為87萬7761元。但在拉斯維加斯，房價中位數幾乎是安那罕的一半，平均年支出不到7萬5000元，一年可以節省近2萬5000元滿足基本需求。

避開橙縣的聖塔安那（Santa Ana），選擇內華達州的韓德森市（Henderson）。分析發現，聖塔安那的房價中位數為78萬8712元，65歲及以上人群的平均年支出為9萬6000元。內華達州邊境與拉斯維加斯相鄰的韓德森，是一種成本較低的替代方案，在這裡，房價中位數為51萬3542元，65歲及以上的人的年支出每年減少2萬1000元以上。

避開河濱（Riverside），選擇佛萊斯諾（Fresno）。內陸帝國最大的城市之一河濱，對老年人來說也很昂貴，根據這項研究，河濱的平均房價為63萬2436元，65歲及以上人群的平均年支出為8萬9750.45元。搬遷到中央山谷的佛萊斯諾，將擁有相同類型的天氣和其他便利設施，這裡的老年人購買房屋將節省25萬6000元，此外每年還可節省2萬多元開支。