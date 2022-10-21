洛杉磯首批迷你獨棟屋入駐東洛杉磯 最小僅885平方英尺

洛杉磯首批迷你獨棟屋入駐東洛杉磯。（取材自Taller官網）

在過去的20多年裡，小地塊細分條例（small lot subdivision ordinance）已成為開發商的一種流行趨勢，將新的獨棟屋住宅融入洛杉磯 多戶社區之中。洛杉磯首批迷你獨棟屋宣布入駐東洛杉磯。

總部位於洛杉磯的建築公司Taller，宣布了根據洛杉磯縣緊湊小地塊細分條例，在東洛杉磯925 Brannick Avenue的一塊土地上，建造的第一個項目的計畫。計畫要求將現有的單層兩臥室房屋夷為平地，改造成四棟單戶住宅。

四棟房屋將採用兩臥室和三臥室的平面圖，面積從885平方英尺到1118平方英尺。（取材自Taller官網）

該公司表示，這些住宅將是最先進的項目，優先考慮環境美學、可持續性設計，並稱他們經過深思熟慮，以最大限度地提高效率，以保持較低的建築成本，允許新房以低於中位數的價格進入市場，這對投資 者來說是一個利好消息。該項目旨在解決「洛杉磯住房市場中等水平的單戶住宅缺失」問題，並為更廣泛的家庭提供優質的置業機會。