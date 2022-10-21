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洛杉磯首批迷你獨棟屋入駐東洛杉磯 最小僅885平方英尺

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯首批迷你獨棟屋入駐東洛杉磯。（取材自Taller官網）
洛杉磯首批迷你獨棟屋入駐東洛杉磯。（取材自Taller官網）

在過去的20多年裡，小地塊細分條例（small lot subdivision ordinance）已成為開發商的一種流行趨勢，將新的獨棟屋住宅融入洛杉磯多戶社區之中。洛杉磯首批迷你獨棟屋宣布入駐東洛杉磯。

總部位於洛杉磯的建築公司Taller，宣布了根據洛杉磯縣緊湊小地塊細分條例，在東洛杉磯925 Brannick Avenue的一塊土地上，建造的第一個項目的計畫。計畫要求將現有的單層兩臥室房屋夷為平地，改造成四棟單戶住宅。

四棟房屋將採用兩臥室和三臥室的平面圖，面積從885平方英尺到1118平方英尺。（...
四棟房屋將採用兩臥室和三臥室的平面圖，面積從885平方英尺到1118平方英尺。（取材自Taller官網）

該公司表示，這些住宅將是最先進的項目，優先考慮環境美學、可持續性設計，並稱他們經過深思熟慮，以最大限度地提高效率，以保持較低的建築成本，允許新房以低於中位數的價格進入市場，這對投資者來說是一個利好消息。該項目旨在解決「洛杉磯住房市場中等水平的單戶住宅缺失」問題，並為更廣泛的家庭提供優質的置業機會。

這些房屋將採用絕緣板材料建造，Taller公司表示，這種材料比傳統的棒狀框架強度高出30% 以上，有助於節省供暖和製冷成本。這四棟房屋將採用兩臥室和三臥室的平面圖，面積從885平方英尺到1118平方英尺不等，面積緊湊的房屋內卻是功能十分健全，非常適合預算有限但又追求生活品質的家庭。該計畫要求在街道上建造獨立車庫，並配有屋頂甲板和太陽能電池板。

迷你獨棟屋內部。（取材自Taller官網）
迷你獨棟屋內部。（取材自Taller官網）

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