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加州地產經紀協會預測：加州房價 明年跌8.8%

記者趙健／洛杉磯報導
2023年房價預測。（數據來源：加州地產經紀協會）
2023年房價預測。（數據來源：加州地產經紀協會）

加州地產經紀協會」(California Association of Realtors)房價預測近日出爐，預測2023房價及房屋銷售量下降。南加地產經紀表示，近期華人買家購買力明顯下降，而「現金買家」依然活躍。

據「加州地產經紀協會」10月發布的預測報告顯示，加州地區明年獨立屋（single-family home）的房價中位數將為75萬8600元，比今年的83萬1500元預計跌8.8%。即便如此，2023年預測的房價中位數仍比2020年疫情爆發時高出15%，比2019年疫情前上漲28%。

在交易量方面，2023年加州獨立屋銷售量預計下降7.2%，降至33萬3450套，這是2007年房地產泡沫以來的最低銷售量；而今年的銷售量預測為35萬9220套，相比2021年44萬4520套的房屋交易量下降19.2%。

美國立功地產學院校長袁立功表示，目前南加地區房屋成交量明顯下降，大部分華人買家因擔心房價大跌，都處在觀望和猶豫之中。不過，現金買家更傾向於為手中的現金盡快尋找好的投資渠道，房地產投資依然是優先選擇，他們更想趁貸款利率還未達頂點時購房，盡早賺取租金收入。

聖蓋博谷資深華人房產經紀Richard也表示，受房貸利率上升影響，近期房產銷售行情已不如以往活躍，多數買家在等待房價和利率回落。近期他手中價格在100萬至200萬元之間的房屋交易量，已下降20%-30%，而現金買家依然在尋找房產投資機會。

房價 加州 投資

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