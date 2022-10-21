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加州房市降溫榜 聖荷西、聖地牙哥、史托克頓進前10

編譯組／綜合報導
加州房市降溫。（報系資料照片）
加州房市降溫。（報系資料照片）

消費金融業者SmartAsset對全美100大熱門房市進行分析後發現，加州房市吸引力雖然仍高，但是不少地方已經開始出現明顯的降溫跡象。特別是名列降溫榜第四的聖荷西—聖他克拉拉都會區（San Jose/Santa Clara）、第八的聖地牙哥、第十的聖荷昆縣（San Joaquin）史托克頓（Stockton）。

都會區雖然還是搶手，但是也開始出現降溫訊號，包括洛杉磯—長堤—安那罕都會區（Los Angeles/Long Beach/Anaheim）名列第24、舊金山第25、內陸帝國名列17、弗瑞斯諾（Fresno）第37、貝克斯菲（Bakersfield）第42。

聖荷西—聖他克拉拉都會區的降溫指標包括：待售日期達19天，比去年增加了90%；房屋成交量年減43.17%；成交價格比開價低了26.81%。聖地牙哥的狀況也差不多，成交量年減35%，某些物件的待售日期甚至比去年多了兩倍。史托克頓的待售日期一樣延長，屋主為了脫手更願意降價，超過三分之一的售價低於開價。

但全美最糟的則是愛達荷州的博伊西市（Boise）。這個在疫情期間超級搶手的避難之地，現在降溫排名第一。德州的奧斯汀第二，亞利桑納的鳳凰城第三。

聖地牙哥 聖荷西 加州

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