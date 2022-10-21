安大略市新建案「橄欖」社區 小家庭最愛

橄欖社區效果圖。（房源網提供）

南加安大略市（Ontario）新近開發城市聯排屋社區橄欖（Olive），屬於小戶型住宅，每單位面積不到2000平方呎。社區擁有公共泳池、休閒健身空間、戶外燒烤野餐區。很適合小家庭或單身貴族居住。目前該社區有三款房型提供未來入住者選擇。

橄欖社區位於安大略市區南部安大略牧場（Ontario Ranch）區域內。據建商資訊，橄欖社區位於聖伯納汀諾縣安大略小城內，這是一個由Shea Homes開發的時尚聯排別墅社區。顧客在這裡會發現華麗聯排別墅以及私人設施，大大提升南加州 的生活方式。入住者新家居設施包括公共游泳池、水療中心、防濺墊、炭火爐灶、孩童樂園以及燒烤野餐空間。

社區附近就有購物、餐飲、娛樂和醫療保健設施，內陸大都會地區設施距離酒店僅有很短的車程。橄欖社區有137個設計精美的新聯排別墅待售，面積從約1428平方呎到1698平方呎。可從三款新住宅平面設計中，進行選擇，住宅最多4間臥室和2.5間浴室，以及二個車位車庫。開放式結構讓居者充分利用空間，聯排別墅屋擁有時尚外觀，且採用農舍和加州牧場風格設計。

三款全二層房型，以最小面積1428平方呎住宅為例，擁有三居室，2.5衛浴，二車位車庫。目前尚無價位資訊。從內部結構看，一樓入口進室內，是一個較大空間，是較大面積的廚房，其餘空間可以用作客廳或餐廳。一樓也可以直通車庫，設計非常簡潔實用。上二樓，分別是三間居室，包括主臥室及兩間次臥。主臥室有獨立衛浴設施，兩間次臥共享衛浴，洗衣烘乾房設在二樓。

最大面積房型有1709平方呎，比上述最小面積房型多了一個半衛生間。內部結構特點是一樓面積較大，進到二樓緩台處多了一個休閒區。其他空間與其他兩款房型內部設置大致差不多。

橄欖社區建在安大略牧場內，日益完善的社區服務設施，充分提供了居民更多方便。未來安大略牧場將擁有超過10萬居民，這是安大略市區南部新興城鎮，擁有潛在發展前景。同時這裡靠近東谷市、奇諾、奇諾岡、科洛那，這些城市都是亞裔 居民迅速增加的城市。逐漸增多的亞裔居民青睞的傳統美食、超市、娛樂休閒設施，會愈來愈讓亞裔居民生活更為方便。

出行觀光購物也是四通八達，鄰近60號、15號、91號公路，最多20分鐘左右到達安大略國際機場。所屬學區 ：山景學區（MountainViewSD）、安大略-蒙特克萊學區（Ontario-MontclairSD）、沙菲高中聯合學區（ChaffeyJointHSD）以及奇諾谷學區（ChinoValleyUSD）等。

橄欖社區地址：4276 S Crisanta Privado, Ontario, CA 91761；如欲了解詳情，可致電：1-888-927-6449。