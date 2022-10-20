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奧蒂斯位於杭市地中海風格豪宅 480萬出售

編譯組／綜合報導
曾擔任杭廷頓灘市臨時市長的奧蒂斯（Tito Ortiz），日前以480萬元價格，出售其位於杭廷頓灘市地中海風格住宅。（Alejandro Espana）
曾擔任杭廷頓灘市臨時市長的奧蒂斯（Tito Ortiz），日前以480萬元價格，出售其位於杭廷頓灘市地中海風格住宅。（Alejandro Espana）

洛杉磯時報報導，終極格鬥冠軍賽（UFC）運動員，曾擔任杭廷頓灘市（Huntington Beach）臨時市長的奧蒂斯（Tito Ortiz），日前以480萬元價格，出售其位於杭廷頓灘市地中海風格住宅。

據悉，該屋幾個月前遭竊。TMZ今年6月報導稱，竊賊洗劫了杭廷頓港（Huntington Harbor）的達文波特島（Davenport Island）住宅，並在奧蒂斯不在時，偷走一個保險箱。

前杭廷頓灘市臨時市長的奧蒂斯（Tito Ortiz）。(KTLA）
前杭廷頓灘市臨時市長的奧蒂斯（Tito Ortiz）。(KTLA）

身為杭廷頓灘本地人，奧蒂斯2020年贏得市議員選舉，開始活躍於社區。他並曾短暫擔任臨時市長，2021年6月辭職，理由是他公開反對疫情期間戴口罩，並在沒有削減工作時間的情況下，向該市提估失業申請。

加州擬取消新屋最低停車限制

加州因停車場預定地等問題，興建經濟適用房成本最高。（Getty）
加州因停車場預定地等問題，興建經濟適用房成本最高。（Getty）

在加州興建低收入住房的成本是全國最高，一些公寓建造成本總計超過百萬元。最大的原因是要替停車場預留土地，建造地下車庫成本過高。

而加州議會即將提出的AB 2097法案，取消公共交通附近新建住房最低停車要求。該法支持者希望該政策能以更低的成本刺激更多發展，同時也有助於加州實現其氣候變化目標。

南加房價首次出現明顯下降

南加州典型房價，比5月份創下的歷史高點，跌了近6%。（CNBC）
南加州典型房價，比5月份創下的歷史高點，跌了近6%。（CNBC）

而根據Zillow發布最新數據，南加州典，比5月份創下的歷史高點，跌了近6%，這可說是近十年來，南加州房價首次出現明顯下降。

9月份，南加六縣地區的房價較8月份下降0.6%，平均價格為81萬7316元，這是連續四個月較前一個月下降，自2012年以來，還未發生過類似情況。

加州 南加 房價

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