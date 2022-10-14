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利率又再攀升 「貸款買斷」解買家壓力

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

繼之前利率的小幅回落後，10月10日這一周利率又再次攀升，30年固定抵押貸款利率上升約0.375%-0.5%，主要原因是十年期國債收益率漲至3.945%，這被視為利率上升的最重要指標。

10月11日早盤，國債收益率的走高導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格回落。截至11日發稿，十年期國債收益率已漲至3.92%。債券價格的再次走低，也反映出聯準會（Fed）正加速出售其資產上的債券。雖然近期美國勞動力緊張的情況有所緩解，特別是11日公佈的美國9月獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）的小型企業信心指數略微上升，相比8月數據增長0.3個點至92.1，但市場對高通膨的擔憂及對整體經濟的悲觀情緒仍未得到緩解。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，在目前房貸利率接近20年以來最高水平的現狀下，買家可以選擇「2-1買斷」（2-1 Buydown）的貸款方式，這樣買家在第一年和第二年的部分利息就可以由賣家承擔。在這種融資方式下，買家第一年所需承擔的利率將降低2%，第二年所需承擔的利率將降低1%，貸款利率在第三年時回歸正常水平。

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