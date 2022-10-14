舊金山房價排行 海港區最貴 每平方呎最高中位價1437元

舊金山最昂貴房價是城市北邊海岸線的海港區(Marina District)，也是舊金山藝術宮所在區域。(Getty Images)

儘管因為利率與通膨率上漲、灣區平均房價近幾個月有所下降，但舊金山 房市仍是全國最昂貴的市場之一。根據房地產 上市網站「Redfin」數據，舊金山都會區8月份房屋每平方呎的中位數價格為976元，是加州平均價格473元的兩倍多、美國中位數價格225元的四倍多。

根據分析，舊金山最昂貴房價是城市北邊海岸線的海港區(Marina District)，2022年6月至8月期間，每平方呎最高中位價為1437元。其次為聖佛瑞斯伍德區(St. Francis Wood)、中位價格為1420元。其餘前五名還包括Cow Hollow的1373元、Ashbury Heights/Parnassus為1290元、Presidio Heights為1284元。

房地產經紀人米歇爾(Yulia Mitchell)曾居住在舊金山海港區，她表示，當地每平方呎價格「絕對偏高」(absolutely on the higher side)，部分原因是缺乏庫存。米歇爾在海港區房源中，大部分是公寓，數量有限、轉手率低，許多房主若不住在此地，就會出租，而非售屋。

由於海港區是舊式古典舊金山社區，和SoMa或第九區(District 9)相比，並沒有很多新建築，海港區缺乏更多空間建造新房屋項目、也沒有太多土地，興建房屋高度則有一定限制。

她指出，當地最大吸引力是氣候，即使房屋就在水旁邊，仍常常陽光普照。也靠近商店與餐廳、夜生活地點，並且可搭乘快速巴士方便進入市中心。買房客戶大多是年輕夫妻家庭或單身人士，疫情期間，更可見到更多來自馬連縣(Marin County)與南灣等地區較年長者，到此地尋找第二棟房屋。

每平方呎第二高中位價位在戴維森山(Mount Davidson)以西的聖佛瑞斯伍德區，每平方呎中位價為1420元。房地產經紀人馬維哈利 斯(Steven Mavromihalis)表示，這個富裕社區的大部分房屋都是於1920、1930年代建造，擁有許多歐洲建築設計元素，和城市其他地區相較，房屋與地塊面積大很多。

房屋經紀人格里姆斯(Jessica Grimes)指出，聖佛瑞斯伍德區低於300萬元的房屋、平均面積為1600-1700平方呎，超過該價格門檻房屋，則有2322-6700平方呎面積。價值300萬元以上房屋地塊面積，在3500-2萬平方呎之間。

馬維哈利斯說，聖佛瑞斯伍德區房屋交易量不多，因為屋主都非常喜歡當地社區，無論他們在財務上有多成功，下一個家通常還是附近更大的房子。吸引人之處除了新穎餐廳之外，也方便前往市中心與矽谷，靠近頂級高爾夫球場。