我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

舊金山房價排行 海港區最貴 每平方呎最高中位價1437元

編譯組／綜合報導
舊金山最昂貴房價是城市北邊海岸線的海港區(Marina District)，也是舊金山藝術宮所在區域。(Getty Images)
舊金山最昂貴房價是城市北邊海岸線的海港區(Marina District)，也是舊金山藝術宮所在區域。(Getty Images)

儘管因為利率與通膨率上漲、灣區平均房價近幾個月有所下降，但舊金山房市仍是全國最昂貴的市場之一。根據房地產上市網站「Redfin」數據，舊金山都會區8月份房屋每平方呎的中位數價格為976元，是加州平均價格473元的兩倍多、美國中位數價格225元的四倍多。

根據分析，舊金山最昂貴房價是城市北邊海岸線的海港區(Marina District)，2022年6月至8月期間，每平方呎最高中位價為1437元。其次為聖佛瑞斯伍德區(St. Francis Wood)、中位價格為1420元。其餘前五名還包括Cow Hollow的1373元、Ashbury Heights/Parnassus為1290元、Presidio Heights為1284元。

房地產經紀人米歇爾(Yulia Mitchell)曾居住在舊金山海港區，她表示，當地每平方呎價格「絕對偏高」(absolutely on the higher side)，部分原因是缺乏庫存。米歇爾在海港區房源中，大部分是公寓，數量有限、轉手率低，許多房主若不住在此地，就會出租，而非售屋。

由於海港區是舊式古典舊金山社區，和SoMa或第九區(District 9)相比，並沒有很多新建築，海港區缺乏更多空間建造新房屋項目、也沒有太多土地，興建房屋高度則有一定限制。

她指出，當地最大吸引力是氣候，即使房屋就在水旁邊，仍常常陽光普照。也靠近商店與餐廳、夜生活地點，並且可搭乘快速巴士方便進入市中心。買房客戶大多是年輕夫妻家庭或單身人士，疫情期間，更可見到更多來自馬連縣(Marin County)與南灣等地區較年長者，到此地尋找第二棟房屋。

每平方呎第二高中位價位在戴維森山(Mount Davidson)以西的聖佛瑞斯伍德區，每平方呎中位價為1420元。房地產經紀人馬維哈利斯(Steven Mavromihalis)表示，這個富裕社區的大部分房屋都是於1920、1930年代建造，擁有許多歐洲建築設計元素，和城市其他地區相較，房屋與地塊面積大很多。

房屋經紀人格里姆斯(Jessica Grimes)指出，聖佛瑞斯伍德區低於300萬元的房屋、平均面積為1600-1700平方呎，超過該價格門檻房屋，則有2322-6700平方呎面積。價值300萬元以上房屋地塊面積，在3500-2萬平方呎之間。

馬維哈利斯說，聖佛瑞斯伍德區房屋交易量不多，因為屋主都非常喜歡當地社區，無論他們在財務上有多成功，下一個家通常還是附近更大的房子。吸引人之處除了新穎餐廳之外，也方便前往市中心與矽谷，靠近頂級高爾夫球場。

舊金山 房地產 哈利

上一則

反對仇恨聯盟網上會議：勿懼仇恨犯罪報復 匿名舉報

下一則

陳志耀 競選派洛斯福德半島教委

延伸閱讀

市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山

市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山
全球最酷社區 舊金山Dogpatch躋身51強

全球最酷社區 舊金山Dogpatch躋身51強
舊金山市議員馬兆明拚連任 日落區造勢

舊金山市議員馬兆明拚連任 日落區造勢
舊金山通訊塔怎麼維護？ 部分華裔反對「貼片方案」

舊金山通訊塔怎麼維護？ 部分華裔反對「貼片方案」
11月期中選舉 舊金山地檢長角逐受矚目

11月期中選舉 舊金山地檢長角逐受矚目
互惠財富集團 舊金山分公司盛大開業

互惠財富集團 舊金山分公司盛大開業

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
Target百貨，暨6月的庫存過剩壓力大甩賣後，在10月6日再度宣布大促銷活動，號稱黑五提前開跑。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

2022-10-06 22:04
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
洛市議會議長馬丁尼茲(圖)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。美聯社

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

2022-10-10 17:05

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票