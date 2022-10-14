克萊蒙市新建案朵森特社區 鬧中取靜

克萊蒙市新建案朵森特社區。（新屋資源網提供）

位於聖蓋博 谷東區的克萊蒙市（Claremont）新建案朵森特社區（Docente）即將與公眾見面。該建案是克萊蒙市近年來少有獨立屋與城市聯排屋社區聯合開發項目，鬧中取靜，具有位置優勢。建案地處原市區一棟酒店附近，是市區主要開發建案之一。

新建案朵森特社區建設95個單位獨立屋、複式住宅及城市聯排屋，面積1400平方呎至2240平方呎，二至四個居室，最多四個衛浴間，兩車位車庫。社區位於市區Old School House地段，古樸優雅，新社區將以全新的西班牙風格建築為特色，擁有寬敞居室空間和私人庭院，距離歷史悠久鄉村區（Village District）步行或騎腳踏車就可到達。社區地址：511 Colby Cir, Claremont, CA 91711，目前因工程未竣工，建商也尚未披露住宅價格。

社區所處位置屬於克萊蒙聯合學區，附近有一所小學、一所初中以及一所高中。從出行交通看，距離Metrolink車站很近，同時也很快至主街66號公路，到達安大略購物中心、維多利亞花園步行街，以及不到20分鐘車程到達安大略國際機場。而且到河濱市中心、南至聖地牙哥都很順暢。雖然當地華人中餐不多，但在奇諾岡、東谷、羅蘭岡、哈岡都可品嘗到美味中餐。鬧中取靜、出行方便，是這個社區的特點。

據克萊蒙市提供的資訊，市府決定開發這項建案，時間可以追溯至2016年，也是在Old School House開發的主要建案之一。包括30個單位住宅，一個擁有240個停車位的兩層停車場。項目建築地點位於Buca di Beppo停車場以北。施工地點原有一棟空置的三層酒店大樓和地面停車場，將為開發新建案而重新整修或拆除。

據悉，該開發案初步設計早在十餘年前就獲得市府批准，原有方案包括對酒店、零售和辦公綜合體的翻修，以及建造包括Trader Joe's Market在內的新零售超市。

克萊蒙市新建案朵森特社區。（新屋資源網提供）

克萊蒙市於1907年建市，是一座百年老城，也是一座大學城。市區有著名的克萊蒙學院，及其他著名教育 機構。有綠樹成蔭街道和眾多歷史建築，被譽為「綠樹和博士之城」，曾被 CNN/Money雜誌評為全美前五大最佳宜居城市之一。

該市已連續22年獲得全美植樹節協會頒發的美國樹城獎。城市剛成立時，居民開始並保持了傳統植樹活動。克萊蒙市是北美為數不多，栽種美國榆樹卻未患榆樹病的城市之一。城市紀念公園附近的印第安山大道上種植不少枝葉繁茂大型樹木。