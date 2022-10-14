河濱市「石門」集合公寓 逾5000萬元成交

以逾5000萬元出售的河濱市石門集合公寓。（官方網站）

南加內陸繼日前有多棟集合公寓被投資 者高價收購後，再有河濱市一棟集合公寓以超過5000萬元出售。隨著購物季來臨，物流公司持續增加在內陸倉儲設施，希望滿足消費者網上購物增長需要。

隨著網上購物擴張，實體店也不示弱，繼續擴張。受大眾歡迎的平價副食連鎖店Grocery Outlet，在河濱市增設分店。

河濱市集合公寓「石門公寓」（Stonegate Apartments）最近以5340萬元出售給洛杉磯Universe Holdings公司。賣家Institutional Property Advisors是一家顧問投資公司。

據了解，石門公寓位於市區Doolittle街6506號，有160個單位，一或二居室單位，設施包括健身中心、公共泳池、水療中心、戶外燒烤區、寵物公園、遊樂場、遮陽式停車場、四間洗衣房及一個商業辦公中心。公寓資訊網站資訊顯示，該公寓租金 一居室為每月1785元，二居室為每月2370元。

業內專家表示，預計河濱當地集合公寓租金在未來一年會增加7.9%，未來五年會增加27%，因此投資者購買公寓是充分考慮到未來高回報率。

買家Universe Holdings公司代表說，在未來二至三年內，計畫在內陸市場投資1億元。公司看到在內陸市場的重大機遇，採取積極收購政策，繼續擴張並能在內陸站穩市場。本次收購是該公司在內陸的第三大收購案，而且還將繼續增加收購。地產資料顯示，該公司2003年收購聖伯納汀諾市Acacia Park公寓，擁有304個單位，還有十年前收購位於坦密庫拉市的一棟320個單位的多住戶物業。

一家主要提供物流倉儲服務的Weber Logistics的物流公司，日前在內陸租下第八個倉儲物流設施，以持續擴大物流發貨規模，應對購物季消費者增加對網上購物需要。據稱，該公司將在河濱縣南部城市派里斯市（Perris）營運一個多功能客服中心，為面積約41萬8000平方呎發貨中心一部分，該設施在市區奧蘭德街，是Weber Logistics的物流公司在加州 的第17個物業。

該公司表示，派里斯市發貨設施採取包裝、運輸自動化運營多達4萬5000個貨物托盤，一旦充分運轉，可僱用工人至少100人。公司在內陸帝國（Inland Empire）的倉儲面積，過去兩年增加了一倍多，總面積超過300萬平方呎。

隨網路消費購物日益走強，實體店擴張也不示弱。平價副食連鎖超市Grocery Outlet，近日在河濱市區東部新開分店。這家公司以折扣價格促銷各種雜貨，商品多來自其他商家積壓商品，包括乳製品、雞蛋、肉類以及農產品等主食，是商店普通商品一部分。特賣品包括優惠價格零食、麥片和果汁，銷售的葡萄酒通常也很便宜。