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安大略市Zapp Packaging被法企併購

記者啟鉻／綜合報導
安大略Zapp Packaging公司日前被一家法國公司兼併。（公司官網）
安大略Zapp Packaging公司日前被一家法國公司兼併。（公司官網）

南加內陸近期再有多項地產交易和新建案發生，安大略市（Ontario)一家包裝產品公司被法國公司納入麾下，高地市（Highland）準備在13英畝開發建設倉儲物流公司，利維多市（Rialto）也將建設新物流設施，顯示雖然內陸居民對日漸增多的物流公司多有詬病，但物流行業帶來的收益及為當地提供更多的就業機會，還是無法讓公眾輿論對這些「方盒子」起到阻擋作用。

位於安大略市的Zapp Packaging公司，是一家可摺疊紙盒產品製造商，2018年成立。它的產品被用於化妝、食品、保健美容、營養品等多個消費領域。近期公司被一家法國公司兼併，成為一家北美分公司。據稱這筆交易於9月中旬最終完成。法國公司Autajon Group代表說，Zapp Packaging業務不受影響，百餘名員工繼續正常工作。

資料顯示，Autajon Group是總部位於法國的國際印刷製造商，生產折疊紙盒、標籤以及葡萄酒和烈酒標籤，在美國新罕布夏州（New Hampshire)和新澤西州(New Jersey)都設有分公司。

內陸物流倉儲設施發展現在是一個頗為爭議的話題。不過爭議歸爭議，新增物流設施還是繼續前行，只是逐漸向內陸擁有更多空地的城市發展。聖伯納汀諾縣高地市一項物流倉儲建案已經實施。佔地13英畝，總面積28萬5000平方呎。這家物流設施屬於總部在休士頓的Lovett Industrial公司所有。據說，這是該公司在南加投資的第一個倉儲物流項目。

該公司總經理哈特表示對內陸物流市場充滿信心，認為要求尋租的客戶數量沒有放緩跡象，創紀錄的低空置率和強勁需求導致租金持續增長，公司正在積極瞄準在南加州更多商機。

利維多市也有物流倉儲建案正在進行。總部在印第安納波利斯（Indianapolis）的商業地產開發商Scannell Properties，在當地購買5.6英畝工業用地，用於開發11萬8450平方呎物流設施。地址：2720 S. Willow Ave.，施工還有部分物業，需要拆除後項目才能開工。

這是該公司在南加州的第二個收購案，是內陸市場的第一項收購物業。據悉，該公司7月間在園林市（Garden Grove）收購了約4英畝土地用於地產投資，進而收購利維多市土地用於開發項目，兩宗土地收購總額約為5000萬元。

南加 加州 投資

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