地產經紀預估：內陸房市 明年4月至5月後回溫

有地產經紀預測，內陸房市可望在2023年4月至5月後恢復熱絡。（記者啟鉻／攝影）

由於房屋貸款利率 持續上升，導致南加 住房交易量呈現下降勢頭。南加內陸地區在疫情大流行期間，住房市場一直在南加地區乃至加州，都是一個亮點。雖然內陸地區河濱縣、聖伯納汀諾縣均具有房價 相對較低、社區功能齊全、當地就業崗位增加等優勢，但與其他地區一樣，銷售步伐也放緩。地產中介表示，當地房市庫存增加，房價猛增勢頭降了下來，詢價購房者數量減少。但2023年4月至5月後，內陸房市會再度熱絡。

不過也有地產中介認為，內陸房屋交易若要恢復正常，至少需要相當長一段時間。

內陸資深地產經紀周克蕙說，2022年上半年，一棟住宅出售資訊一經發布，電話詢價者就有幾十人，有的住宅因為購買者多，相互競價，最終出售價竟比開價高了許多。可是進入下半年，由於住房貸款利率持續上漲，現在如有房屋出售資訊發布，詢價者寥寥無幾，有的竟等不到人詢價。雖然鮮少人詢價，但房價降低不多，據她觀察，房價僅減低約1%或2%左右。但銷售步伐非常慢，庫存增多，認為內陸房市恢復正常需要相當長時間。

據南加六縣地產資料統計數據，2022年截至8月的3個月內，30年期利率平均5.38%，上一年同期為2.9%，令購房者的借貸能力在一年內大大下降。從6月至8月，六縣地區共售出5萬4416單位住宅，比2021年同期低20%，是1988年以來同期的最低銷售量。業內人士稱，這個比較數據，甚至比大蕭條時期泡沫破滅時住房銷售慢得多，甚至比90年代初的嚴重購房低迷期還要慢。

從內陸河濱縣及聖伯納汀諾縣以往房價上漲及相關主要數據看，因住房價格持續上漲，房屋中位價58萬1500元，在12個月內上漲近11%。8月間銷售額是過去1987年以來的第10個低點。聖伯納汀諾縣房屋中位價50萬元，12個月內上漲近8%，而8月間銷售額是1988年以來的第5個低點。

據UCR商業管理學院專家調查顯示，內陸地區先前房價持續上漲，令河濱和聖伯納汀諾地區只有31%的家庭有能力在當地購買中價位房屋；2021年第一季度該比例是39%。但專家指出，內陸地區仍然是南加最負擔得起房價的地區之一，而且價位更實惠。正如部分內陸地產經紀表示體現在河濱市，當地房價還算基本穩定。

資深地產經紀張明巨則說，2019年初疫情發生前，他在內陸聖哈辛多市（San Jacinto）投資兩處物業，每棟物業價位是30餘萬元，現在已近60萬元，翻了近一倍。雖然房貸利率上揚，影響購房者購買慾望，房市不如先前熱絡，價格下降或會趨於穩定。

而內陸50萬元左右的房屋價位下挫不大，比較難賣且價格調整較大的住房價位，集中在70萬至80萬元。鑑於美聯儲利率還會調漲，建議住房買家觀望一段時間。不過從內陸看，2023年4月至5月以後，內陸房屋市場會再次逐漸熱絡起來。