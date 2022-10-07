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加州州長紐森簽法案 近巴士站開發案 禁強制建停車位

編譯組／綜合報導
加州州長紐森簽署AB 2097法案，禁止地方政府在巴士站附近的開發案中，強制要求停車位。(Sandy Ravaloniaina/ Unsplash)
加州州長紐森簽署AB 2097法案，禁止地方政府在巴士站附近的開發案中，強制要求停車位。(Sandy Ravaloniaina/ Unsplash)

洛杉磯時報報導，為解決住房危機和氣候變化，加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署AB 2097法案，禁止地方政府在巴士站附近的開發案中，強制要求興建停車位。

新法由加州眾議員佛里德曼（Laura Friedman）起草，明年1月生效後，在公共巴士站半哩範圍內的住房、零售和商業開發計畫，將不得再強制提供最低限度停車位。

城市可替酒店類開發計畫設置停車位，若開發商願意，他們仍可替任何類型的計畫設置停車位。

批評者認為，新法可能適得其反，但支持者認為，新法將在城市中心地區降低住房成本，在房價、租金高昂且無家可歸人口不斷增加的加州是好消息。

紐森在簽署法案時，並強調其潛在的環境效應。他說，隨著可步行社區的公共交通愈來愈多，導致氣候變遷的汽車可望減少，「住房解決方案，也是氣候解決方案」。

住房開發商表示，每個停車位成本可能高達數萬元，一些停車位要求迫使他們放棄建設計畫，或不得不減少原訂可建造的住房數量。

佛里德曼說，「這項法案將使開發商能靈活降低租房者成本，替租房者提供更多選擇，允許他們自行選擇是否想使用公共巴士降低租金。」

然新法的影響一開始生效後可能微乎其微，部分原因是銀行最初可能對沒有停車位的計畫放貸持保留態度，然從長遠來看，專家認為，新法將使住房供應增加，替那些不想要停車位者提供更便宜的單位。

Streets for All執行長史奈德（Michael Schneider）說，希望開發商利用此優勢，鼓勵人們使用洛杉磯地鐵系統，該系統正進行數十億元擴建，包括延長紫線，也稱D線，連接西區和洛杉磯市中心。

一些開發商有興趣在一定程度上使用新法。

洛杉磯公寓開發商，加州地標集團（California Landmark Group）總裁卡漢（Ken Kahan）說，他可能不會興建無停車位計畫，因許多洛杉磯人仍需要或想要在一個交通令人沮喪的城市擁有車。

但若他計畫在一個靠近主要交通樞紐的計畫，可能會選擇興建較其他計畫少的停車位。卡漢說，他可以出租價格較低，不帶車位的公寓，因總體建造成本也降低。

然而，一些人擔心新法可能無意中，對經濟適用房產生負面影響。

洛市長賈西提（Eric Garcetti）在反對AB 2097法案的信中警告，該法案將取消建造經濟適用房的激勵措施，可能導致低於市場價格的房屋數量減少。

洛杉磯 加州 租金

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