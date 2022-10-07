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西柯汶那市西卡梅倫新建案 交通便捷

記者啟鉻／洛杉磯報導
住宅效果圖。（新房資源網）
住宅效果圖。（新房資源網）

西柯汶那市（West Covina）新開發社區西卡梅倫（West Cameron）建案，即將在2022年末前完成。建案位於市區東南部，該市被譽為連結洛杉磯地區和內陸帝國的中心地帶。新建案的地理位置優勢有望成為住家選擇的主要原因之一，預計建案於2023年初對外發售。

西卡梅倫社區位於市區西卡梅倫路1600號街區（1600 blook of West Cameron Ave.），為城市聯排屋，建築材料採用綠色環保設計。總體三層，共建設約80餘個單位。面積1216平方呎至1781平方呎，2-3居室，2-3個衛浴間，2車位車庫。截至發稿，開發商尚未宣布住宅價位。

住宅效果圖。（新房資源網）
住宅效果圖。（新房資源網）

目前公布三款房型。以房型三為例，該住宅面積1781平方呎，三居室三衛浴，二車位車庫，內部結構主要是一樓進入房間是一個空間，可直通車庫。通過上二樓樓梯，到達設在二樓的廚房及餐廳、客廳，還有一個家庭辦公室空間。二樓還設有一間臥室，有自己衣櫥，使用的衛浴間，與大家共享。而主人的休息區主要在三樓，設有一間獨立衛浴主臥和一間可以共享衛浴的次臥。其特點是，無論一、二層的哪一層，都留出一個公共空間，提供主人按照喜好自己選擇的功能和需要安排。

住宅效果圖。（新房資源網）
住宅效果圖。（新房資源網）

從社區周邊環境看，距離10號公路、605號公路及主街路39號路都很便捷，依此交通便利可連結60號、91號、210號公路，到達洛杉磯、橙縣及河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥等地，可謂四通八達，購物出行品嘗美食都很方便。社區附近有部分公園、體育設施和購物場所，包括西柯汶那廣場（Plaza West Covina）等，學區屬於西柯汶那聯合學區。

住宅效果圖。（新房資源網）
住宅效果圖。（新房資源網）

據市府提供資訊，西卡梅倫社區開發建案只是總體開發建案一部分。按照市府公布方案，該地要建設84個單位聯排屋，醫療大樓、寫字樓、公共停車場，形成一個比較完善功能的社區。

西柯汶那市在近十年發展中，市區亞裔居民尤其是華人逐漸增加。目前在市議會有華人市議員吳桐淮（Tony Wu)，他為城市發展及亞裔或華人投資商業增加，貢獻功不可沒。

西柯汶那市於1923年建市，歷史近百年，城市人口10萬餘人，在整個南加也屬於人口規模較大城市，目前該市亞裔人口比率近30%，而且持續增加。市區主要購物中心都在10號公路及主要街路附近，包括西柯汶那廣場（Plaza West Covina）、東部中心（Eastland Center）以及西柯汶那高地（The Heights at West Covina）等。主要體育中心是West Covina Sportsplex，位於市區南部，由垃圾填埋山經過改造建成。

住宅效果圖。（新房資源網）
住宅效果圖。（新房資源網）

亞裔 華人 洛杉磯

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