球星售出隱藏谷豪宅 4年轉手賺234萬元

前公羊隊四分衛高夫（Jared Goff），剛以639萬6000元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）的豪宅售出。（Jeff Elson Instagram）

洛杉磯時報報導，前公羊隊（Ram）四分衛高夫（Jared Goff），剛以639萬6000元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）的豪宅售出，比其在2018年，以405萬元購買的價格高許多。

高夫位於隱藏谷豪宅空照圖。（Jeff Elson Instagram）

高夫在豪宅內修繕果嶺。（Jeff Elson Instagram）

身為加州 人的他，在公羊隊度過五個賽季，2021年被交易至底特律雄獅隊（Detroit Lions）前，帶領球隊參加超級盃（Super Bowl）。在擁有這間豪宅四年期間，他修繕了後院與果嶺。

該物業擁有1.4畝空間，設有主屋、賓館等，後院有泳池、水療中心、帶頂棚的庭院和燒烤區等。

歌手邁阿密海灘物業 2950萬上市

知名饒舌歌手Lil Wayne正以2950萬價格，將其位於邁阿密海灘物業掛牌上市。（Become Legendary／Douglas Elliman）

知名饒舌歌手Lil Wayne去年斥資1540萬元，在隱藏谷（Hidden Hills）買下佔地三畝的現代化牧場。如今，這位說唱歌手正以2950萬價格，將其位於邁阿密海灘物業掛牌上市。

其在東岸的豪宅地處黃金地段，位於比斯坎灣（Biscayne Bay），佔地半畝。室內寬敞、簡約，有22呎高天花板、游泳池、私人碼頭和110呎濱海後院。

好萊塢 電視中心 有望6億元捲土重來

由范倫鐵諾（Rudolph Valentino）和吉許（Lillian Gish）等明星製作無聲電影 的好萊塢擁有多年歷史的電視中心（Art Deco Television Center studio），有望在串流媒體充斥的娛樂新時代，以6億元價格捲土重來。

這座電視中心擁有者，是Technicolor電影製作實驗室和Metro Pictures Corp.所在地。這項計畫，希望將位於Romaine Street的陳舊建築改造一個更大、更現代化的工作室，出租給電影和電視節目製作人。