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「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

球星售出隱藏谷豪宅 4年轉手賺234萬元

編譯組／綜合報導
前公羊隊四分衛高夫（Jared Goff），剛以639萬6000元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）的豪宅售出。（Jeff Elson Instagram）
前公羊隊四分衛高夫（Jared Goff），剛以639萬6000元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）的豪宅售出。（Jeff Elson Instagram）

洛杉磯時報報導，前公羊隊（Ram）四分衛高夫（Jared Goff），剛以639萬6000元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）的豪宅售出，比其在2018年，以405萬元購買的價格高許多。

高夫位於隱藏谷豪宅空照圖。（Jeff Elson Instagram）
高夫位於隱藏谷豪宅空照圖。（Jeff Elson Instagram）

高夫在豪宅內修繕果嶺。（Jeff Elson Instagram）
高夫在豪宅內修繕果嶺。（Jeff Elson Instagram）

身為加州人的他，在公羊隊度過五個賽季，2021年被交易至底特律雄獅隊（Detroit Lions）前，帶領球隊參加超級盃（Super Bowl）。在擁有這間豪宅四年期間，他修繕了後院與果嶺。

該物業擁有1.4畝空間，設有主屋、賓館等，後院有泳池、水療中心、帶頂棚的庭院和燒烤區等。

歌手邁阿密海灘物業 2950萬上市

知名饒舌歌手Lil Wayne正以2950萬價格，將其位於邁阿密海灘物業掛牌上市...
知名饒舌歌手Lil Wayne正以2950萬價格，將其位於邁阿密海灘物業掛牌上市。（Become Legendary／Douglas Elliman）

知名饒舌歌手Lil Wayne去年斥資1540萬元，在隱藏谷（Hidden Hills）買下佔地三畝的現代化牧場。如今，這位說唱歌手正以2950萬價格，將其位於邁阿密海灘物業掛牌上市。

其在東岸的豪宅地處黃金地段，位於比斯坎灣（Biscayne Bay），佔地半畝。室內寬敞、簡約，有22呎高天花板、游泳池、私人碼頭和110呎濱海後院。

好萊塢電視中心 有望6億元捲土重來

由范倫鐵諾（Rudolph Valentino）和吉許（Lillian Gish）等明星製作無聲電影的好萊塢擁有多年歷史的電視中心（Art Deco Television Center studio），有望在串流媒體充斥的娛樂新時代，以6億元價格捲土重來。

這座電視中心擁有者，是Technicolor電影製作實驗室和Metro Pictures Corp.所在地。這項計畫，希望將位於Romaine Street的陳舊建築改造一個更大、更現代化的工作室，出租給電影和電視節目製作人。

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