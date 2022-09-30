受英國經濟影響 本周利率繼續上揚

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

9月26日這一周利率 繼續上揚。在上一周，30年固定抵押貸款利率增加0.75%，主要是由於10年期國債 收益率從3.416%飆升至3.948%，而十年期國債收益率被視為利率上升的最重要指標。

9月27日早盤，由於國債收益率走低，導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格上升。截至27日發稿時，10年期國債收益率從前一日的3.931%回調至3.819%，是否導致利率下跌尚待觀察。而近幾個月來，高價房市和飆升利率嚴重影響了人們的負擔能力，住房市場需求持續下降。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，如今房貸利率已經接近20年以來的最高水平，原因除了受聯準會近期加息影響外，還有是因為受到英國 財政政策的影響。英國10年國債收益在四個工作日內就飆升1%。作為世界第六大經濟體的英國經濟市場近日幾乎崩潰，主要是由於英國近期實行的財政政策表現不佳，英鎊兌美元一夜之間跌至歷史低點。

劉艷秋還指出，「如今市場對全球經濟衰退的擔憂也愈發嚴重，除歐洲能源供應正面臨空前壓力外，一些主要的亞洲經濟體也開始出現市場緊張的跡象。」