我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

受英國經濟影響 本周利率繼續上揚

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

9月26日這一周利率繼續上揚。在上一周，30年固定抵押貸款利率增加0.75%，主要是由於10年期國債收益率從3.416%飆升至3.948%，而十年期國債收益率被視為利率上升的最重要指標。

9月27日早盤，由於國債收益率走低，導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格上升。截至27日發稿時，10年期國債收益率從前一日的3.931%回調至3.819%，是否導致利率下跌尚待觀察。而近幾個月來，高價房市和飆升利率嚴重影響了人們的負擔能力，住房市場需求持續下降。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，如今房貸利率已經接近20年以來的最高水平，原因除了受聯準會近期加息影響外，還有是因為受到英國財政政策的影響。英國10年國債收益在四個工作日內就飆升1%。作為世界第六大經濟體的英國經濟市場近日幾乎崩潰，主要是由於英國近期實行的財政政策表現不佳，英鎊兌美元一夜之間跌至歷史低點。

劉艷秋還指出，「如今市場對全球經濟衰退的擔憂也愈發嚴重，除歐洲能源供應正面臨空前壓力外，一些主要的亞洲經濟體也開始出現市場緊張的跡象。」

利率 國債 英國

上一則

南加僑界慶十一 盼中美改善關係

下一則

洛城新語／利空不斷 華人區房價還會堅挺？

延伸閱讀

史指深入熊市 道指再跌百點

史指深入熊市 道指再跌百點
英鎊貶不停 恐爆匯率危機

英鎊貶不停 恐爆匯率危機
看到和解曙光？傳英王相信能挽回哈利、梅根

看到和解曙光？傳英王相信能挽回哈利、梅根
英鎊兌美元貶至平價預期漸濃 野村喊到0.975

英鎊兌美元貶至平價預期漸濃 野村喊到0.975
查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通

查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通
同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有