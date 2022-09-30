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經歷新冠疫情 洛杉磯市中心酒店再現繁華

記者朱敏梓／洛杉磯報導
希爾頓酒店的豪華品牌康萊德（Conrad）在7月開業。（取材自Conrad酒店官網）
希爾頓酒店的豪華品牌康萊德（Conrad）在7月開業。（取材自Conrad酒店官網）

根據洛杉磯市中心商業改善區（Los Angeles Downtown Center Business Improvement District）剛剛發布的第二季度市場報告，洛杉磯市中心的酒店市場在今年第二季度實現了一年半以來的持續飆升。

洛杉磯市中心酒店入住率上升至69%，比去年第二季度增長60%，入住率連續第六個季度增長。酒店每間可用房間的收入比去年同期增長135%以上，恢復到疫情大流行前的90%。

不止酒店行業恢復繁華，市中心住宅市場的入住率和租賃率已經超過疫情前的高點。寫字樓部門正在顯示出復甦的跡象，有一些主要的租約，卻仍在與高空置率作鬥爭。

由市中心近2000名業主組成的聯盟DCBID，執行董事尼克格里芬（Nick Griffin）在聲明中表示，正如預期的那樣，洛杉磯市中心第二季度的酒店和辦公場所都表現出增長的勢頭，預計市場將繼續受到強勁的住宅市場和蓬勃發展的酒店市場推動；隨著員工重返辦公室，文化和零售業的客流量將不斷擴大。

市中心在本季度還迎來了兩家新的知名酒店。希爾頓酒店的豪華品牌康萊德（Conrad）在7月開業，這是一家擁有305間客房的豪華酒店，是綜合大樓The Grand的一部分；前NoMad酒店已更名為Hotel Per La。

DCBID總裁兼首席執行官蘇珊娜·霍利(Suzanne Holley)稱，2022年第二季度對酒店市場來說是一劑強心針，它展示了洛杉磯市中心的強大吸引力，即使面對疫情大流行的不確定性。

洛杉磯 疫情 零售業

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