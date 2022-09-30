河濱市Avalon Court社區新建案 近學校

河濱市Avalon Court社區新建案。（房源網提供）

南加 內陸河濱市正在開發的新建案Avalon Court，很快就將與公眾見面。社區共有24棟三層住宅，均具有不同建築風格。據建商提供資訊，這裡住宅不僅安裝太陽能板，而且物業稅較低，為1.3%，無屋主協會（HOA）費，無額外地產附加稅（Mello-Roos）。

新社區Avalon Court地址：3403 Avalon St. Riverside, CA 92509。介於60號公路與Mission大道之間。共有三款房型，分別是：1732平方呎，3居室2衛浴；1917平方呎，3-4居室，3衛浴；2049平方呎，3-4居室，3衛浴。住宅特點是三層樓面設計寬敞，提供開放式生活。社區位置靠近學校，15號、60號和91高速公路，以及鄰近購物場所、餐廳、安大略國際機場，還有其它便利設施。住宅體現節能目的，配備全屋風扇、太陽能、節能電器等。

社區供水、電力、垃圾均有專業公司負責。附近學校有一所小學、一所中學及高中，距離河濱加州大學不到六英里。從所在區域看，若是華人 居民希望購買傳統中餐食材、品嘗中餐美食 ，需要出行較遠車程。但因為這裡交通比較方便，也能很快到達東谷、奇諾岡、核桃市、鑽石吧以及哈岡、羅蘭岡地區，這些地方華人喜歡吃的美食都比較多。

雖然建商Monte Vista Homes並未提供詳細房型款式設計圖，但特別標示，用藝術、科學的眼光和技術來提供住宅設計，且具有世界級品味。建商尚未提供每棟住宅價位。

Avalon Court並不處於河濱市中心區，而是鄰近河濱具有特殊宗教意義的魯比杜山（Mount Rubidoux）。這座聖山被該市定為城市公園和地標，曾是一個受信眾歡迎的南加旅遊目的地，現在仍然是美國最古老戶外非宗派復活節日出服務地點。山腳下是聖塔安那河，是河濱市區與魯比杜山社區邊界。

據資料，這座山以Louis Rubidoux名字命名，他在1847年從洛杉磯第二任市長威爾森（ Benjamin Davis Wilson）手中購買了Rancho Jurupa部分土地，建立了魯比杜牧場（Rancho Rubidoux）。