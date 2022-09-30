南加房市降溫 交易量大跌 屋主惜售轉賣為租

更多屋主不賣，轉為出租。（記者李雪／攝影）

近來隨著利率 激增南加房市放緩，交易量大跌但房價並未出現大幅下降。其中一部分原因則是，雖然不少買家因利率升高而退卻，減少了市場上的買家數量，但不少賣家也並不著急降價出售，因為如今的租房市場仍不錯，近年來的租金 也經歷了一輪大漲，持有房屋仍能給屋主帶來收益。

在近期房市中的賣家不難發現，幾個月前買家們爭相競價的景象已然不再。甚至即使略降價幾萬元，買家們可能都興趣缺缺。不過賣家們降價的意願普遍不高，因為如今租金飆升，把房子掛在市場上無人問津，還不如將房子出租，如今南加不少地區的租金幾乎能涵蓋所有成本。

隨著越來越多潛在賣家轉為房東，這讓原本開始從歷史低點回升的待售房屋數量，又繼續保持在低點。而待售房屋供應緊張，是即使銷售下降，價格仍繼續攀升的重要原因。根據地產公司HouseCanary的數據，8月份還未簽合同就退市的房屋掛牌數量比去年同期增加58%，儘管這部分房屋總體數量仍然只佔掛牌總數的一小部分。

退市和出租現像已經引起一些業內人士注意，John Burns Real Estate Consulting地產諮詢公司詢問了1000名地產經紀。這些數字因地區而異，但在一些受歡迎的市場中較為明顯。調查顯示在南加州，由於抵押貸款 利率較高，10%的房屋賣家將他們的房源從待售轉為出租，而德州這一比率為9%。

許多房主已將借貸成本鎖定在當前平均抵押貸款利率以下。通過選擇成為房東，潛在的賣家押注他們仍然可以從房屋價值中獲利，因為如果租金繼續上漲，而他們的貸款月付可以保持不變。

而租房市場火熱不少民眾都有感。根據Realtor.com的數據，洛杉磯4月份租金同比增長達到 22%的峰值。但峰值之後也迎來放緩，這可能因為，越來越多的待售房屋轉化成租房，租屋增加有助於抑制租金增長。根據Realtor.com的數據，7月份全國50個最大的大都市區租金中位數增長三元，達到1879元，這是連續第17個月增長，同比增長12.3%。但在美國第四貴的大洛杉磯地區，租金下降四元至3047元，在內陸地區租金更是下降22元。

不過即使略有下降，在過去兩年來飆升至3047元的中位數租金，對屋主仍是一筆可觀收入。而且雖然租房市場近幾個月略有降溫，租房者的需求仍在增長，因為那些原本想買房但卻錯過時機，如今利率太高於是打退堂鼓的人，會轉向決定繼續長租。John Burn地產諮詢公司的調查就發現，7月份全國有11%的潛在購房者從想買房轉為租房。在德州，轉向租房的買家比率為24%，為全國最高。