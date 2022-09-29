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珊卓布拉克出售聖地牙哥縣牧場 開價600萬

編譯組／綜合報導
珊卓布拉克近期將她位於聖地牙哥縣北部山谷中心（Valley Center）一座91畝牧場，以600萬元放上市場。（HomeSmart Realty West）
珊卓布拉克近期將她位於聖地牙哥縣北部山谷中心（Valley Center）一座91畝牧場，以600萬元放上市場。（HomeSmart Realty West）

亞凱迪亞西野商場 神秘買家，是來自台灣

洛杉磯時報報導，亞凱迪亞西野商場（Westfield Santa Anita Shopping Center）神秘買家，是來自台灣地產商投資者張文善（Wen Shan Chang，譯音）。

來自布瑞普來（Bradbury）的張文善，8月份斥資5億3750萬元購買這座150萬平方呎綜合商場，靠近著名的聖塔安那公園賽馬場。

亞凱迪亞西野購物中心，日前易主，買主為來自台灣的張文善。(本報檔案照）
亞凱迪亞西野購物中心，日前易主，買主為來自台灣的張文善。(本報檔案照）

班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）名人與居民之間，正醞釀一場關於在住宅區中興建豪華酒店的提案。

這個比佛利山（Beverly Hills）附近高檔酒店計畫所在地，位於房價在300萬元至1億元不等的街區，是億萬富翁科克里安（Kirk Kerkorian）故居，佔地33畝。該物業於2015年以1900萬元售出。

亞凱迪亞西野購物中心。(本報檔案照）
亞凱迪亞西野購物中心。(本報檔案照）

房地產開發商和電影製片人薩法迪（Safady）提出酒店計畫，包括58間客房和套房，外加八間私人住宅，1萬平方呎水療中心、健身房、私人劇院及餐廳等。儘管有多位名人代表表示支持，然數百名附近居民簽署反對該計畫。

演員珊卓布拉克（Sandra Bullock）在2018年賣出好萊塢山一處豪宅，今年初又賣掉西好萊塢一套公寓。近期將她位於聖地牙哥縣北部山谷中心（Valley Center）一座91畝牧場，以600萬元放上市場。

這座91畝牧場，周圍圍著花園、酪梨園、玫瑰園。（HomeSmart Realty...
這座91畝牧場，周圍圍著花園、酪梨園、玫瑰園。（HomeSmart Realty West）

這個被稱為農場的大院，結合帕洛瑪山（Palomar Mountain）山麓附近三個不同地段。一條長長的封閉車道蜿蜒穿過桉樹、酪梨園和玫瑰園，最終抵達單層牧場。

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