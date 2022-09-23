天災頻發如何保護房屋／抵禦洪水 清水溝保暢通

圖為2022年1月15日加州聖塔克魯茲因海嘯導海海水倒灌，房屋被淹。(美聯社)

雖然南加州 常年乾旱，但一旦降雨山區常常出現來勢迅速的暴洪(Flash Flood)。如果位於低窪地區，房屋很可能會遭到破壞。

聯邦急難管理局(FEMA)針對屋主以下建議，包括通過正確清潔排水溝來確保水可以從家中排出，在洪水 發生之前為房屋和貴重物品拍照，都能幫助屋主減少風險和損失。

在屋外應保持排水通暢，排水溝、水管和防濺墊，都可防止屋頂上的雨水流入家中。屋主還可以安裝雨桶從屋頂收集雨水，平時可以用桶裡的水給植物澆水或洗車。屋主還需注意保持附近公用設施和服務設備的更新，能防止洪水期間房屋損壞和觸電，建議將電源插座、開關和插座抬高，高於所在地區估計洪水的高度以上至少一呎。將空調等戶外設備和泳池設備也提高到洪水位以上。

對於屋內，屋主要保護好貴重物品，將重要文件和貴重物品存放在預期洪水水位以上的防水保險箱中。拍攝重要的家居用品和個人貴重物品。在地基和地下室牆壁上塗抹密封劑或塗料。密封任何可能讓水滲入房屋地基的裂縫和縫隙。地下室的牆壁也應塗上防水化合物，以防止水滲入。地下室地漏中安裝排水塞，或為進入家中的所有管道安裝下水道回水閥。這些設備可防止受污染的水通過馬桶、水槽和其他排水管進入家中。