我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

洛杉磯縣亞凱迪亞市西野商場賣5.38億 買主來自台灣

記者李雪／綜合報導
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

據地產網站The Real Deal最早獲悉，洛杉磯亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita Shopping Center）的神秘買家是台裔地產投資者張文善（Wen Shan Chang，音譯）。洛杉磯時報最近也確認該消息。

根據向洛杉磯縣提交的公共財產紀錄，由Chang管理的實體Riderwood USA公司，上個月以約5.38億元價格購買位於亞凱迪亞的150萬平呎的西野商場。

在出售時，促成這筆交易的地產銀行Eastdil Secured表示，這是自2018年以來在美國進行的最昂貴的零售業交易。

根據網路上可查到的紀錄，張文善通過多個公司在加州和內華達州擁有，或曾經擁有許多商業房地產，且已在此運營20多年。其中不乏一些大筆交易，例如其管理的S.M. Broadway公司，2004年以3160萬元價格出售位於聖塔蒙尼卡的Broadway 520號的一座11.3萬平呎的建築。2007年，由張文善管理的另一家實體，以4100萬元價格出售位於小東京的四棟建築的零售綜合體。

紀錄還顯示，張文善管理的另一個實體2019年以2930萬元價格，購買位於韓國城日落廣場2867號的一套62套公寓大樓。通過一家名為L.A. Wilshire的實體，張文善還在拉斯維加斯擁有兩家汽車旅館。另外，張文善也在洛杉磯西湖附近擁有一棟公寓樓。

此外一些紀錄顯示，現年71歲的張文善來自台灣，雖然公司註冊多在蒙羅維亞市，不過住在布瑞普萊（Bradbury），紀錄顯示是1996年買下，現為十居室的一處大宅。此地距離亞凱迪亞市的西野商場也不遠，算是從國際連鎖地產集團回到本地買家手中。

賣家Unibail-Rodamco-Westfield出售該購物中心，這是該集團剝離和精簡其美國區域購物中心組合的一步。今年3月，URW以1.5億元價格將伍蘭岡（Woodland Hills）已關閉的一處Promenade購物中心的34畝土地，轉手給了超級盃冠軍洛杉磯公羊隊NFL球隊老闆Stan Kroenke。

亞凱迪亞的西野商場被廣泛認為是Westfield連鎖商場的皇冠上的明珠之一。據地產銀行Eastdil Secured，這處物業其實已出租96%，年銷售額超過每平呎600元。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

上一則

二手屋翻新 投資新選項

下一則

高通膨銀行吸金 專家教投資理財

延伸閱讀

洛杉磯30年內恐有超級地震

洛杉磯30年內恐有超級地震

前南加大社工院長 認了賄賂縣委罪名

前南加大社工院長 認了賄賂縣委罪名
洛男尾隨女子入廁 被捕

洛男尾隨女子入廁 被捕
台立委王定宇：台灣地位提升

台立委王定宇：台灣地位提升
慶百年 「好萊塢字標」重粉刷

慶百年 「好萊塢字標」重粉刷
洛縣男子超市尾隨女子進人廁所試圖性侵被捕

洛縣男子超市尾隨女子進人廁所試圖性侵被捕

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

2022-09-15 19:25

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周