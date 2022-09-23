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天災頻發如何保護房屋／應對山火 設3層緩衝區

記者李雪／綜合報導
HIZ分為三層區域，做好這三層區域的護理，可以大大緩衝山火延燒到房屋的風險。（全國防火協會NFPA圖片）
HIZ分為三層區域，做好這三層區域的護理，可以大大緩衝山火延燒到房屋的風險。（全國防火協會NFPA圖片）

山火看似無情，一旦燒到自家房屋領域就無解。但其實屋主有很多可以做的事情，大大減少房屋遭到破壞的風險，甚至即使周圍林地都著火，房屋也不一定會著火。

根據全國防火協會（NFPA）引述的研究表明，餘燼（embers）和小火焰是大多數住宅在山火中被點燃的主要方式。而餘燼是燃燒的木頭或植物碎片，可以隨風飄超過一哩遠，若是落在易燃物上，便可能導致火災並點燃房屋或其他物體。而屋主其實有一些方法可以避免餘燼。

一位退休美國農業部林務局消防科學家Jack Cohen，在90年代後期進行了一些突破性的實驗研究，並提出了住宅點燃區（Home Ignition Zone，簡稱HIZ）的概念。HIZ分為三層區域，最近的「直接區」（Immediate zone），是距離房屋外層僅零至五呎的區域。這也是定義為最重要的不可燃區域，一旦點著便會延燒至房屋本身。

因此在此範圍內，屋主應該確保清潔屋頂、排水溝、通風口中的枯葉、碎屑和松針或碎屑，這些可能會被餘燼引燃的物品。更換或修理任何鬆動或丟失的瓦片，安裝1/8吋金屬網篩來減少可能通過屋簷通風口的餘燼。將任何易燃材料都要從牆外移開包括覆蓋物、易燃植物、木柴堆等任何可以燃燒的東西。

而在距離房屋五至30呎的範圍屬於中間區，可以使用車道、人行道/小徑、露台和甲板創造燃料緩衝時間，將草坪和原生草修剪到四吋的高度，清理樹下的植被，使地表火無法到達樹冠，修剪距離地面六到十呎的樹木，樹冠之間至少有18呎，距離隨著坡度的百分比而增加。

距離房屋外沿30至100呎，乃至到200呎的範圍則是擴大區，這一區域可以中斷火災的路徑，使火焰更小並保持在地面上。屋主可以處理掉大量堆積的地面垃圾和碎片。清除死去的植物和樹木材料，去除成熟樹之間生長的小針葉樹等，都可以避免外面的山火延燒到自家房屋周圍。

山火 退休 農業部

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