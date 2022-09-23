山火、洪水天災頻發 保護房屋預防最重要

北加州8月的「麥金尼山火」，當地居民行經一棟被焚毀的旅館廢墟。（美聯社）

全球氣候的異常終於在今夏讓許多人親身體會到，加州 的極端天氣更是突出，在一周的頻發山火 後，又忽然迎來熱帶風暴凱伊（Tropical Storm Kay）。氣象專家也認為，加州在未來數十年中，預計將遭逢一次巨大洪災（megaflood）。無論是房屋周邊可能會直接受到山火或洪水威脅，還是可能遭受連帶影響如煙燻、停電等，房屋針對災害的預防工作顯得越發重要。

南加 州一些地區的民眾在一周內經歷了山火和山洪威脅，例如在大熊湖地區擁有度假屋的華裔譚女士就表示，前一周的「雷達福特野火」（Radford Fire）延燒到距離她的屋子不到兩哩的地方，已經在疏散區，讓人在市裡的她提心吊膽了好幾天。周末終於迎來降雨山火得以撲滅，她也趕快上山查看房屋，結果又收到當地政府的暴洪預警(Flash Flood Watch)，次日下山時因為泥石流和落石堵住道路，又差點回不去城。

其實，除了山區的天氣和地勢會給房屋帶來影響以外，南加很多華裔民眾都住在坡地或山腳地區，又或者靠近山林，每年都需要面臨水淹、大風或山火的民眾。在確保房屋保險以外，屋主們也不得不開始思考還有什麼措施能儘量減少自家房屋在面臨這些自然災害的風險。