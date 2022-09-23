我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

山火、洪水天災頻發 保護房屋預防最重要

記者李雪／綜合報導
北加州8月的「麥金尼山火」，當地居民行經一棟被焚毀的旅館廢墟。（美聯社）
北加州8月的「麥金尼山火」，當地居民行經一棟被焚毀的旅館廢墟。（美聯社）

全球氣候的異常終於在今夏讓許多人親身體會到，加州的極端天氣更是突出，在一周的頻發山火後，又忽然迎來熱帶風暴凱伊（Tropical Storm Kay）。氣象專家也認為，加州在未來數十年中，預計將遭逢一次巨大洪災（megaflood）。無論是房屋周邊可能會直接受到山火或洪水威脅，還是可能遭受連帶影響如煙燻、停電等，房屋針對災害的預防工作顯得越發重要。

南加州一些地區的民眾在一周內經歷了山火和山洪威脅，例如在大熊湖地區擁有度假屋的華裔譚女士就表示，前一周的「雷達福特野火」（Radford Fire）延燒到距離她的屋子不到兩哩的地方，已經在疏散區，讓人在市裡的她提心吊膽了好幾天。周末終於迎來降雨山火得以撲滅，她也趕快上山查看房屋，結果又收到當地政府的暴洪預警(Flash Flood Watch)，次日下山時因為泥石流和落石堵住道路，又差點回不去城。

其實，除了山區的天氣和地勢會給房屋帶來影響以外，南加很多華裔民眾都住在坡地或山腳地區，又或者靠近山林，每年都需要面臨水淹、大風或山火的民眾。在確保房屋保險以外，屋主們也不得不開始思考還有什麼措施能儘量減少自家房屋在面臨這些自然災害的風險。

山火 加州 南加

上一則

ADU加建 車庫改造較實惠

下一則

加州房租普遍上漲 僅一居室公寓下跌

延伸閱讀

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死
灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火

灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火
蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積
洪水泥石流醞災 聖伯納汀諾縣進入緊急狀態

洪水泥石流醞災 聖伯納汀諾縣進入緊急狀態
蚊子山火焚燒面積擴至4.65萬畝 恐成加州今年最大火災

蚊子山火焚燒面積擴至4.65萬畝 恐成加州今年最大火災
闖山火疏散區打劫 3歹徒被捕

闖山火疏散區打劫 3歹徒被捕

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

2022-09-15 19:25

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周