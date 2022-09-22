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好萊塢曾為前總統雷根擁有1房產 7000萬成交

編譯組／綜合報導
曾由前總統雷根（Ronald Reagan）擁有的一處房產，日前以7000萬價格成交，是好萊塢山社區有史以來最貴交易。（Google Earth）
曾由前總統雷根（Ronald Reagan）擁有的一處房產，日前以7000萬價格成交，是好萊塢山社區有史以來最貴交易。（Google Earth）

洛杉磯時報報導，位於好萊塢山（Hollywood Hills）鳥街（Bird Streets），曾由前總統雷根（Ronald Reagan）擁有的一處房產，日前以7000萬價格成交，是該社區有史以來最貴交易。

據悉，買家是Fanatics執行長魯賓（Michael Rubin）。賣方是一家有限責任公司，與擔任溫哥華冰球加拿大人隊（Vancouver Canucks）NHL主席，與加拿大開發商Francesco Aquilini有關。

Aquilini曾於2020年，以4250萬將物業賣給神秘的電影製片人，創下該社區先前價格紀錄。

日落大道豪宅 3997萬出售

好萊塢山日落大道上方，一座2萬平方呎巨型豪宅，日前以3997萬5000元價格出售...
好萊塢山日落大道上方，一座2萬平方呎巨型豪宅，日前以3997萬5000元價格出售。（The Oppenheim Group）

好萊塢山日落大道上方，一座2萬平方呎巨型豪宅，日前以3997萬5000元價格出售。

根據多重上市服務數據，該屋是好萊塢山有史以來最大的房屋，2019年以3550萬元價格創下當時交易價。

湖人球星物業 3000萬上市

湖人隊球星威斯布魯克（Russell Westbrook），以3000萬價格，將...
湖人隊球星威斯布魯克（Russell Westbrook），以3000萬價格，將布倫伍德（Brentwood）居住四年的物業放上市場。（Hilton & Hyland）

湖人隊球星威斯布魯克（Russell Westbrook），以3000萬價格，將布倫伍德（Brentwood）居住四年的物業放上市場。

他在2018年以1975萬買下這棟新建的房屋，距離詹姆斯（LeBron James）豪宅僅幾條街，佔地半畝。主屋佔地超過1萬3000平方呎，六房八浴。

億萬富翁 1億買邁阿密房產

億萬富翁格里芬（Ken Griffin）斥資1億687萬元，購買邁阿密一處濱海房...
億萬富翁格里芬（Ken Griffin）斥資1億687萬元，購買邁阿密一處濱海房產。（1 Oak Studios）

億萬富翁格里芬（Ken Griffin）斥資1億687萬元，購買邁阿密一處濱海房產。打破邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）有史以來最高的房屋價格。上一次最高價，同樣由他創造。

該區座落在幾哩之外的椰林中，球星詹姆斯和影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）都在該地區有房產。

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