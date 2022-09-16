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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

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8月物價指數高於預期 利率續攀升

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

9月12日起的這一周利率繼續攀升。上周，30年固定抵押貸款利率增加0.125%，主要原因是由於十年期國債收益率從3.349%飆升至3.416%，而十年期國債收益率被視為利率上升的最重要指標。

13日早盤，雖然在剛開盤時不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格低迷 ，十年期國債收益率略降至3.29%。 但在核心物價指數(Core CPI)數據公佈後，十年期國債收益率立刻漲至3.42%。

於13日公佈的8月物價指數報告顯示，與上月相比，核心物價指數增長0.6%，比預期高出約0.3%；而整體物價指數上漲0.1%，其中食品類物價上漲，汽油價格下降。本次通膨數據繼續惡化，也是由於對下週聯準會（Fed）推出更多的加息措施的預期反應。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，「如今房貸利率已經接近14年以來的最高水平，且鑒於近日利率大幅波動，我們隨時將迎來利率新高點。」並表示，13日早公佈的8月物價指數報告，又再次驗證了該報告對利率市場波動的影響遠超其他報告。

劉艷秋還表示，雖然我們已經有所準備——如果今天公佈的通膨數據比預期更糟糕，則利率將會走高，但實際數字卻遠超預期。相比之前0.1%至0.2%的偏差，今天的偏差額卻高達0.3%。

利率 指數 國債

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