經歷縮水式通膨 百萬售價屋 灣區買到面積最小

美國售價百萬以上房屋數量，過去三年增加兩倍，創下紀錄新高。但是，買家可以100萬元購買的房屋面積，卻比過去減少許多，灣區買家可買到的面積最小。(Getty Images)

美國售價百萬以上房屋數量，過去三年增加兩倍，並創下紀錄新高。但是，買家可以100萬元購買的房屋面積，卻比過去減少許多，其中，又以灣區 買家可買到的面積最小。

根據「Zillow」最新報告，隨著疫情期間全國房價飆漲，售價100萬元以上的獨棟房屋占所有出售房屋比例增加超過兩倍，從2019年的2.7%、2020年的2.5%，增至目前的6.4%。

然而，在灣區，售價100萬元房屋的房屋被認為是便宜的。根據「Zillow」數據，在全國最昂貴房市聖荷西 ，一棟典型獨棟住房的7月份售價超過150萬元，聖荷西地區百萬以上房屋被視為是常態、占所有市場的72%。在全美第二昂貴房市舊金山 ，一棟典型獨棟房屋售價為146萬元，百萬以上房屋占市場62%。

Zillow發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，灣區買家可以100萬元買到的房屋面積最小，他指出，就像捲筒衛生紙與棒棒糖，房屋也經歷縮水式通膨(shrinkflation)，隨著房價過去幾年飆漲，買家可買到的房屋面積已不如從前來得多了，錢越來越薄。

根據「Zillow」數據，調查美國42個最大市場發現，由聖他克拉拉縣與聖貝尼托縣(San Benito County)組成的聖荷西大都會區，截至2022年4月季度中，100萬元房屋可買到的面積中位數最低、為1399平方英尺。舊金山都會區包括阿拉米達、康曲科士達、馬連縣、聖馬刁縣，則排在第41位、百萬元可買到的房屋面積中位數為1636平方英尺。

相較之下，紐約排名第37、可買到2500平方英尺。沙加緬度排名第34、可買到2541平方英尺；芝加哥則以3375平方英尺排名第21。達拉斯排名第10、100萬元可買到房屋面積中位數為3818平方英尺。康乃狄克州哈特福德(Hartford)排名第一，百萬元可買到非常寬敞的4873平方英尺。

克雷默指出，房屋所需成本越高，可買到面積越小。由於地理環境與人口因素，灣區土地價格高，因此與可更多建造空間的地區相比，房屋占地面積通常較小。

他表示，灣區2016年的普通房屋售價為91萬5000元，買家以100萬元可買到近2000平方英尺的房屋。現在，一棟普通房屋價格近150萬元，所以，花100萬元可買到的房屋面積，已經縮小到約1600平方英尺。

從截至2020年4月的季度到截至2022年4月的相同季度期間，舊金山100萬元可買到的房屋平方英尺中位數減少84平方英尺；聖荷西減少150平方英尺。Zillow自2016年1月首次開始追蹤數據以來，聖荷西都會區的百萬元房屋平方英尺下降20%或343平方英尺；舊金山都會區下降17%或324平方英尺。

克雷默說，在美國大部分地區，一間價值100萬元房屋被視為奢侈品，是很大的數目；但在灣區，一棟普通房屋已超過100萬元，許多買房者若能以100萬元找到可滿足他們需求的住房，會非常開心。