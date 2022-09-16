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裝修房買保險 空屋勿謊報有人住

記者李雪／聖瑪利諾市報導
上月發生在杭亭頓大道以北的Ridgeway路一棟住宅火災，據信起火原因是房屋後方的建築垃圾。（聖瑪利諾消防局）
上月發生在杭亭頓大道以北的Ridgeway路一棟住宅火災，據信起火原因是房屋後方的建築垃圾。（聖瑪利諾消防局）

近來天乾物燥，華人聚居的洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）在過去一個多月裡，連續發生兩起豪宅火災，屋主損失慘重。兩棟都是無人居住的百萬豪宅，其中一棟是正在裝修的房屋失火，原本想要重裝升值的房屋反而損失30萬元。保險業者提醒屋主裝修房屋期間的保險事項，而且即使保費相差12倍，屋主也千萬不要將空屋謊報為有人居住。

上月16日發生在杭廷頓大道以北的Ridgeway路一棟住宅火災，消防局長Mario Rueda一度親自上陣，在看到煙霧時迅速趕到現場，確保房屋無人居住，然後使用車裡常備的滅火器，和花園軟管控制火勢，直到其他消防員趕到。

該住宅是一座2500平呎的房子，據地產網站估計，該屋市價約325萬元。消防員在100度高溫下打開牆壁和閣樓以完全撲滅大火，大火被控制在房屋的後部和閣樓上，還有來自巴沙迪那市、聖蓋博市、阿罕布拉市的消防員支援，確保大火被撲滅，且不會蔓延到附近的房屋。

聖瑪利諾消防局調查人員對火災進行了調查，據信起火原因是房屋後方的建築垃圾。起火原因仍未確定，損失估計30萬元。Rueda曾對本報記者表示，可能和建築工的活動有關，但未知是有工人抽菸或什麼行為造成。

Rueda經常穿上消防服加入消防員一起滅火，7月28日午夜過後不久，在Roanoke路1200街區也有一棟空屋發生火災，他也參與滅火。他當時也表示，這場火災起因似乎是住宅內施工的結果。據地產網站估計該屋價值320多萬，去年初以245萬元賣出。

兩棟300多萬的豪宅都在裝修施工時失火，屋主必然損失不少財產，不過，幸無人受傷。

保險業者張國興表示，在房屋進行大裝修時，屋主須注意，首先找承包商時務必確保其擁有合格有效執照，以及有效的保險。承包商的保險分為一般責任險（general liability）和勞工保險，這兩者都需有效。其次要求承包商加上屋主名字作為「additional insured」，因為萬一承包商疏忽把屋主房子燒掉，或搞不好萬一工人受傷甚至死亡，或造成別人的生命財產危險等，要讓保險公司知道屋主是被保人之一，再次若有裝修工程務必要去市府申請許可，確保工程合法進行。

他提醒屋主，如果是空屋施工，屋主一定要有建築工程期間的保險（builder’s risk insurance），因為無論是工人疏忽或比如電焊、鋸東西的火花，燒著了房屋或造成其他破壞，還是工地建材被偷走，造成的損失都要考慮。很多屋主覺得自家工程看起來不大，或者只是內部裝修，沒有買這個保險，但一旦有意外發生，尤其是若有人受傷，將會帶來巨大損失。

他還指出，如果有人住在裡面，保費會便宜一些；而若是空屋，保費可能會相差12倍，昂貴不少，於是很多屋主都謊報自己住在裡面，覺得到時候出事再說。張國興建議屋主務必據實以答，如果明明是空屋，屋主要謊稱是有人住的，或者謊稱只是個小工程，等到索賠時會有非常多的麻煩。

在聖瑪利諾市Roanoke路1200街區一棟在裝修的空屋發生火災。（聖瑪利諾消防...
在聖瑪利諾市Roanoke路1200街區一棟在裝修的空屋發生火災。（聖瑪利諾消防局）

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