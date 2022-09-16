屋崙待售逾月房 增幅居全美之冠

數據顯示舊屋庫存增加，灣區房市未來發展為何？專家與當地房地產經紀人一致認為，舊屋庫存數據更像是市場現實表現，而非房市警示。(Getty Images)

最新數據顯示，北加州屋崙 地區房市今年7月份出現戲劇性轉變，市場上待售超過一個月的房屋數量增幅為全國之冠。房地產 上市網站「Redfin」指出，由阿拉米達與康曲科士達縣組成屋崙都會區，自2021年7月至今年7月舊屋庫存(stale inventory，上市30天以上而未簽定合約的房屋)份額增加至61%，為美國前50大都會區增幅最大。

但房地產專家表示，屋崙房市舊屋庫存增幅大，並不代表當地市場突然冷卻。事實上，數據顯示，即使增幅成長，屋崙在美國50大都會區的舊屋庫存份額，仍為排名第三低，屋崙房市在疫情期間火熱，幾乎房屋一上市就被搶購。

去年7月，舊屋庫存量僅占屋崙房市的31%、全國最低。去年冬天低至25%之後，庫存百分比開始上升，直到今年7月達到50%、接近2019年7月疫情前的52%水平。相較之下，全國今年7月平均約有61.2%待售房屋在市場待售至少30天，高於2021年7月的54.4%。

於此同時，屋崙仍是全國最昂貴的房市之一，儘管房價比隔著海灣的鄰近舊金山 更可負擔。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，一年前，許多在舊金山工作但無須每天去辦公室的購房者，將目光投向附近的屋崙地區，因為其在通勤範圍內、但房價更便宜。不過，持續增長的需求助長房價飆漲，美國聯儲局嘗試在經濟疲軟情況下因應通膨、貸款利率上升。在這些力量作用下，房市正產生修正。

費爾韋瑟指出，許多人無法在市場上買到100萬元或200萬元的房屋，隨著貸款利率上升，每月貸款可能會增加1000元，對買家形成負擔。隨著瘋狂需求緩解，有更多待售房屋在屋崙市場停留更長時間。

在灣區，聖荷西都會區7月份舊屋庫存也見到相對較大的同比增長，儘管沒有屋崙那樣極端漲幅，卻也增加36%、達到占整個聖荷西都會區房屋市場份額的51%。費爾韋瑟認為，遠程工作確實改變聖荷西與矽谷人的生活渴求，導因於價格，市場不再如過去受歡迎。

舊屋庫存在舊金山房市的份額原本相對較高，因此過去一年波動反而小，自2021年7月的54%上升至目前的62%，增長16%。費爾韋瑟表示，舊金山數據反映市場「已出現修正」的事實，疫情之前，舊金山曾是全美房市最昂貴的大城市，遠距工作興起推動居民外移。

數據顯示舊屋庫存增加，灣區房市未來發展為何？專家與當地房地產經紀人一致認為，舊屋庫存數據更像是市場現實表現，而非房市警示。費爾韋瑟指出，數據指標提供「更佳了解市場真實狀況。」

柏克萊「房地產經紀人橋梁協會」(Bridge Association of Realtors)會長、屋崙房地產經紀人杭特(Janine Hunt)表示，買家與賣家兼有更多平衡，相當積極正面。目前朝更健康的房市邁進，好的房地產將以好價錢售出，買家也能買到過去無法買到的物件，即使利率更高。

然而，費爾韋瑟也說，舊屋庫存的大幅波動與銷售速度，反映市場的快速變化，導致前景難以預測。儘管貸款利率於7月份有所下降，但波動未定，再加上經濟情況不確定性，仍讓在灣區昂貴房市有預算壓力的潛在購房者，形成困難購房環境。