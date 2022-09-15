時尚大亨Guess設計師出售比佛利山莊豪宅

時裝設計師瑪西亞諾（Maurica Marciano），甫斥資3750萬元，購買比佛利山莊新改建的豪宅，這是該市迄今為止最昂貴的交易之一。（Mark Singer）

洛杉磯時報報導，1980年代與兄弟共同創立服裝品牌Guess Inc.而聞名的時裝設計師瑪西亞諾（Maurice Marciano），甫斥資3750萬元，購買比佛利山莊新改建的豪宅，這是該市迄今為止最昂貴的交易之一。

這座斥資3750萬豪宅內，有寬敞的起居空間。（Mark Singer）

紀錄顯示，他通過他的有限責任公司Beverly Financial Holdings購買這座房產，距離其舊的住所不到一哩，該物業是一座由Paul McClean設計，位於Trousdale Estates住宅，目前瑪西亞諾尋求買家。

演員華盛頓山物業 155萬上市

好萊塢演員丹尼狄維托（Danny DeVito）和亞波曼（Rhea Perlman），正以155萬元價格，將他們位於華盛頓山（Mount Washington）風景秀麗的物業掛牌上市。（Scott Everts／Ryan Lahiff）

好萊塢演員丹尼狄維托（Danny DeVito）和亞波曼（Rhea Perlman），以155萬元價格，將他們位於華盛頓山（Mount Washington）風景秀麗的物業掛牌上市。

紀錄顯示，這對夫妻1982年結婚，但此後分居，2018年以130萬元價格購買這座物業。這座閣樓式住宅橫跨山坡上三層，通過窗戶和多個露台，可俯瞰整個城市與峽谷美景。

公共住房需獲批准 憲法擬廢

加州人有望在2024年，投票選擇是否廢除加州憲法第34條。該法要求選民在社區內建造公共住房前需獲得批准。（ABC 7）

加州 選民有機會在2024年投票 中，廢除加州憲法第34條（Article 34 of the California Constitution）。該法要求選民在社區內建造公共住房前需獲得批准。

這項1950年通過的第34條，阻礙加州低收入 住房建設近75年，至今仍持續增加建設經濟適用房的成本和不確定性。

支持廢除第34條者認為，這是需廢除的種族主義遺物，尤其是在經濟適用房危機期間。雖然其他州已制定並廢除在建造低收入住房前，進行公眾投票的法律，目前只有加州憲法要求選民批准公共住房。