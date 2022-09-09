都會區房價 近40%明年恐跌 尤其內陸帝國、聖地牙哥

分析認為會有近40%的都會地區房價下跌，包括洛杉磯。（洛杉磯市景/本報記者攝影）

近日高盛 （Goldman Sachs）的策略師團隊發布的報告中指出，到2023年雖然全國房價 不會回調，但會有近40%的都會地區房價下跌，尤其是近兩年來價格大幅上漲的地區。報告中點名的城市包括華人買房較多的洛杉磯、內陸帝國、聖地牙哥 、鳳凰城等地。

包括宏觀策略師Vinay Viswanathan，和首席信用策略師Lotfi Karoui在內的高盛策略師團隊，在日前公布的報告表示，在全國，房價將在2023年上漲約 0.7%。但指出，價格不會在所有地方都保持樂觀，「雖然我們認為全國房價可能會在2023年避免回調，但預計39%的都會地區將經歷價格下跌」。

報告中寫道，西岸的都會地區更有可能經歷價格調整，「對於西雅圖、聖地牙哥和洛杉磯等住房負擔能力較低的市場來說尤其如此」。而所有這些地區在2020和2021年都出現了價格大幅上漲。

在2023年預測房價中的20個大都會地區，預計丹佛地區降幅最大，約 5%。鳳凰城和南加的內陸帝國緊隨其後，兩者均預計下降約4%。

對於其他一些都會地區，則會迎來價格上漲。策略師在報告中指出，「我們認為南部/東南部都會的位置可能比西部會更好，這得益於強勁的人口趨勢，和更有利的絕對負擔能力」。在預測中包括的都會地區中，該團隊預計費城漲幅會最大，預計價格將增長約7%，其次是紐約、華府和聖路易斯，漲幅約為4%。

該報告是在房地產市場遭受數月衝擊之後發布的，在6月份抵押貸款利率飆升後，房市從疫情期間的狂熱中放緩。根據房地美的數據，本周的30年期固定抵押貸款的平均利率為5.66%，比去年同期增加約2.8個百分點。

其他一些地產專家也有類似觀點。住宅數據分析公司HouseCanary的聯合創始人兼研究主管Chris Stroud表示，例如舊金山、聖荷西、奧斯汀、丹佛和西雅圖等市場，以往成交價比掛牌價格超過5%，搶房激烈。而在7月和8月期間各自收盤價的中值都出現相當快的下降，因為買家不再需要參與競標戰，或提出高於要求的報價以保持競爭力。不過在短暫調整後，過去幾周這些市場的收盤價中值基本穩定下來。

而Realtor.com網站的7月數據顯示，降價份額最高的市場主要集中在陽光較大的地帶，包括拉斯維加斯、鳳凰城、奧斯汀、沙加緬度、丹佛、波特蘭、達拉斯-福和地區、Nashville、坦帕和聖地牙哥。

NerdWallet的住宅專家Kate Wood表示，隨著許多轉向為遠程工作的公司已經基本完成轉變，在例如Boise、丹佛和鹽湖城等，在過去一波上漲中，特別依賴大量外州人口湧入的市場，將會受到價格下跌的影響。 「這對購房者來說是雙重打擊，因為資金雄厚的外州人的湧入已經枯竭，但許多當地居民現在都被房價甩在身後。另一方面，目前房價仍居高不下，這些市場仍談不上對買家友好」，不過賣家也要有心理準備，過去兩年的競價戰，或是放棄所有意外條款（contingency）的出價情況，可能不會再出現了。