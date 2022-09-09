標普全美房價漲幅 略有回落

20大城市房價變化6月數據。（圖表來源：標普CoreLogic Case-Shiller指數）

據8月30日最新出爐的標準普爾CoreLogic Case-Shiller房價指數 顯示，全美6月份房屋價格較去年同期上漲18.0%，低於5月份19.7%的漲幅，為一年以來最小漲幅。其中洛杉磯同比增長19.3%，低於5月份22.1%的漲幅。

與此同時，該統計中選取的20大城市的房價指數也在6月減速，同比上漲18.6%，低於前一個月20.5%的漲幅，其中，南部和東南部地區房價增長最為強勁。在這20個城市中，增幅前三的城市為坦帕(35.0%)、邁阿密(33.0%)和 達拉斯(28.2%)。而克利夫蘭、明尼阿波利斯以及華盛頓地區的房價同比漲幅最低。

該統計數據反映出當前房地產市場的瘋狂漲勢開始出現回落跡象。由於今年抵押貸款的利率的大幅攀升，讓很多買家開始對房產投資 持觀望態度。

除此之外，市場上的一些機構投資者也表示即將開始縮減投資，黑石集團旗下公司Home Partners of America宣布，將從9月1日開始暫停在28個城市的房產投資，包括加州、博伊西、愛達荷州、弗雷斯諾、孟菲斯、田納西州等地區；10月1日起將繼續叫停另外10個城市的投資活動。

Home Partners of America在一份聲明中表示，「我們評估了房價升值、地方法規以及市場需求等幾個因素，用以指導我們的投資計畫，我們希望能在未來恢復對這些市場的購房投資。」

值得注意的是，這些城市的房價同比仍為增長狀態，尚未有任何城市的房價出現同比下降的情況。

標普道瓊指數公司執行董事Craig Lazzara表示，「減速和下跌是完全不同的，房屋價格仍在強勁上漲。」

標準普爾CoreLogic Case-Shiller 房價指數作為衡量美國住宅房地產價格的最主要指標，統計范圍覆蓋美國九個人口普查部門，以及過往27年的數據。