我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

標普全美房價漲幅 略有回落

記者趙健╱洛杉磯報導
20大城市房價變化6月數據。（圖表來源：標普CoreLogic Case-Shiller指數）
20大城市房價變化6月數據。（圖表來源：標普CoreLogic Case-Shiller指數）

據8月30日最新出爐的標準普爾CoreLogic Case-Shiller房價指數顯示，全美6月份房屋價格較去年同期上漲18.0%，低於5月份19.7%的漲幅，為一年以來最小漲幅。其中洛杉磯同比增長19.3%，低於5月份22.1%的漲幅。

與此同時，該統計中選取的20大城市的房價指數也在6月減速，同比上漲18.6%，低於前一個月20.5%的漲幅，其中，南部和東南部地區房價增長最為強勁。在這20個城市中，增幅前三的城市為坦帕(35.0%)、邁阿密(33.0%)和 達拉斯(28.2%)。而克利夫蘭、明尼阿波利斯以及華盛頓地區的房價同比漲幅最低。

該統計數據反映出當前房地產市場的瘋狂漲勢開始出現回落跡象。由於今年抵押貸款的利率的大幅攀升，讓很多買家開始對房產投資持觀望態度。

除此之外，市場上的一些機構投資者也表示即將開始縮減投資，黑石集團旗下公司Home Partners of America宣布，將從9月1日開始暫停在28個城市的房產投資，包括加州、博伊西、愛達荷州、弗雷斯諾、孟菲斯、田納西州等地區；10月1日起將繼續叫停另外10個城市的投資活動。

Home Partners of America在一份聲明中表示，「我們評估了房價升值、地方法規以及市場需求等幾個因素，用以指導我們的投資計畫，我們希望能在未來恢復對這些市場的購房投資。」

值得注意的是，這些城市的房價同比仍為增長狀態，尚未有任何城市的房價出現同比下降的情況。

標普道瓊指數公司執行董事Craig Lazzara表示，「減速和下跌是完全不同的，房屋價格仍在強勁上漲。」

標準普爾CoreLogic Case-Shiller 房價指數作為衡量美國住宅房地產價格的最主要指標，統計范圍覆蓋美國九個人口普查部門，以及過往27年的數據。

20大城市房價指數同比變化趨勢。（圖表來源：標普CoreLogic Case-S...
20大城市房價指數同比變化趨勢。（圖表來源：標普CoreLogic Case-Shiller指數）

房價 投資 指數

上一則

拜登好意免學貸 但稅金恐成另一個坑

下一則

加州推動2035年禁售燃油車 電動車配套跟不上

延伸閱讀

新州旱象加劇 15郡重度乾旱

新州旱象加劇 15郡重度乾旱
Collin Morikawa與St. Jude的兒童患者分享高爾夫課程和舞蹈動作

Collin Morikawa與St. Jude的兒童患者分享高爾夫課程和舞蹈動作
上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘
NASA3日再試射阿提米絲1號 預計2025年登陸月球

NASA3日再試射阿提米絲1號 預計2025年登陸月球
現有的不夠、新建的跟不上…疫情亂供需 房租短期難降

現有的不夠、新建的跟不上…疫情亂供需 房租短期難降
房租為何如此貴？疫情打亂供需 專家：短期難降

房租為何如此貴？疫情打亂供需 專家：短期難降

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況