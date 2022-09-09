洛杉磯哪些社區 治安好又房價實惠

在洛杉磯可以找到安全且房價實惠的社區。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯擁有好萊塢明星、世界一流的餐飲和購物場所，但生活成本極高，房價 昂貴，再加上近幾年犯罪率飆升，這些都讓人望而卻步。但並不意味著這裡找不到安全的、可負擔的住房，以下這些地區犯罪率較低、而且房價經濟實惠。

恩西諾（Encino）位於聖費南度谷（San Fernando Valley）中心地帶，由於其安全性和可負擔性，它是購買房屋的最佳地點之一。這個社區在提供適合家庭居住的郊區氛圍外，也有許多夜生活、購物場所和時尚餐廳吸引年輕居民。此外，恩西諾周圍環繞著大型綠地，非常適合戶外活動。恩西諾房價中位數是75萬3844元，月租金 中位數1475元，其犯罪率比洛杉磯76%的社區更安全，適合單身人士、年輕的專業人士、家庭、退休人員等。

洛斯菲利斯（Los Feliz）距離好萊塢以東僅幾分鐘車程，這裡是最適合年輕專業人士的社區之一，也是藝術家、音樂家和家庭居住的熱門地區。洛斯菲利斯房價中位價為74萬684元，房租中位數1407元，其犯罪率比洛杉磯63%的社區更安全，適合單身人士、年輕專業人士、家庭居住。洛斯菲利斯擁有古色古香的平房和西班牙風格別墅、時尚商店和咖啡館、最好的餐廳，附近的格里菲斯公園( Griffith Park )擁有大量遠足小徑，對於渴望享受好萊塢式生活方式的人來說，這裡的房價不像比佛利山（Beverly Hills）那樣昂貴，是一個絕佳的居住地。

想住在海灘附近，但又不想花大價錢，普拉亞維斯塔（Playa Vista）是不錯的選擇。房價中位數65萬5300，月租金中位數1535元，犯罪率比洛杉磯 80% 的社區更安全，適合學生、單身人士、年輕專業人士、家庭居住。這個地區提供經濟實惠的住房，距離海灘不到20分鐘，居民下班後就可以輕鬆衝浪或在沙灘上曬太陽。普拉亞維斯塔靠近Loyola Marymount大學，因此也成為大學生和大學教職員工的理想社區。此外，前往洛杉磯國際機場 (LAX)約十分鐘路程，非常適合經常出差旅行的人們。

如果想要一個能負擔得起的社區，並且適合養家糊口，波特牧場（Porter Ranch）是最佳選擇之一，這裡的房價中位數是68萬1550元，月租金中位數2763元，犯罪率比洛杉磯95%的社區更安全，適合家庭和退休人員居住。波特牧場位於聖費南度谷西北側，距離洛市中心約一小時路程，有寬敞的單戶住宅、大院子和一流的學校，比如Castlebay Lane學校。這個社區被州立公園和綠地環繞，也是戶外休閒的好地方。

洛杉磯最受歡迎的居住地之一是環球影城（Studio City），房價中位數87萬1116，月租金中位數1619元，犯罪率比洛杉磯56%的社區更安全，適合單身人士、年輕的專業人士、家庭，以及退休人員。該社區位於好萊塢山上，擁有許多適合戶外活動的公園，且靠近一些電影業最大的製片廠，如CBS製片廠中心，生活設施也十分便利。