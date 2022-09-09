蒙市新商住混合建案 公寓將出租

84個多戶住宅單元將於10月竣工並出租。（建商提供）

繼萬怡酒店（Courtyard by Marriott）之後，蒙特利公園 市中心黃金地段將添一處商住混合項目，即毗鄰Atlantic時代廣場的蒙特利公園太平洋廣場（Pacific Plaza Monterey Park）。

太平洋廣場位於蒙特利公園市400 North Atlantic Boulevard，是一個五層的混合用途開發項目，包括酒店、零售和住宅用途，取代舊的55間客房酒店和13單元公寓大樓。該項目將在一個2.03畝的場地上，提供5381平呎的新餐廳空間、136間酒店客房和84個多戶住宅單元，其中136間客房酒店將成為全球知名連鎖酒店假日酒店（Holiday Inn）的一部分。

作為太平洋廣場的一部分，位於419 N Chandler Ave的84個多戶住宅單元率先於10月竣工，並開始出租。這個新建的公寓項目擁有六層樓，地處蒙特利公園市中心，毗鄰Atlantic時代廣場，靠近I-10高速公路。公寓配套設施齊全，帶有兩個綠植覆蓋的中央花園，設有戶外休閒和用餐區域，還有寬敞的公共休息室及安全的私人住宅停車場。每個單位都經過精心設計，單獨的HVAC單元配有石英檯面、私人露台，採光充足及無敵的山景景觀。此外，每戶還將擁有兩個預留的停車位。

該公寓樓擁有三種戶型，分別是844平呎的一居室，1095到1180平方英尺的二居室和1611平方英尺的三居室，公寓預計10月竣工並開始進行出租。太平洋廣場的住宅區域，屬於加州 排名前10%、GreatSchools評分九分的蒙特利高地小學（Monterey Highlands Elementary School）及馬凱博高中(Mark Keppel High School )所在的學區 。