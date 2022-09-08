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華裔導演550萬售洛頂層閣樓 市中心最貴交易之一

編譯組／綜合報導
華裔導演林詣彬（Justin Lin）剛以550萬元出售其頂層閣樓。（NeueFocus）
華裔導演林詣彬（Justin Lin）剛以550萬元出售其頂層閣樓。（NeueFocus）

來自台灣的華裔導演林詣彬（Justin Lin），剛以550萬元出售其頂層閣樓。除L.A Live的麗思卡爾頓酒店式公寓（Ritz Carlton Residences）外，此次交易被列為洛杉磯市中心最昂貴的公寓交易之一。

林詣彬十年前，以260萬元從演員加洛（Vincent Gallo）手中買下該物業，將其用於他的製片公司Perfect Storm Entertainment的辦公室。紀錄顯示，他於今年早些時候，以700萬元價格上市。

該物業為4300平方呎，位於1925年興建的Biscuit Company Lofts的七樓。

演員 1600萬賣恩西諾物業

女演員漢尼根（Alyson Hannigan）和丈夫，演員丹尼所夫（Alexis...
女演員漢尼根（Alyson Hannigan）和丈夫，演員丹尼所夫（Alexis Denisof）以1600萬元，將位於聖費南度谷恩西諾（Encino）物業售出。（Tyler Hogan）

女演員漢尼根的豪宅充滿玻璃與木頭元素。（Tyler Hogan）
女演員漢尼根的豪宅充滿玻璃與木頭元素。（Tyler Hogan）

女演員漢尼根（Alyson Hannigan）和丈夫，演員丹尼所夫（Alexis Denisof）以1600萬元，將位於聖費南度谷恩西諾（Encino）的物業售出，是該地區有史以來最昂貴的交易之一。

該地區創紀錄的價格在2019年，喬納斯兄弟尼克（Nick）在一次檯面下的交易中，其妻花2000萬元，買下一棟2萬平方呎豪宅。

該莊園被稱為修曼（Sherman）住宅，由木頭、玻璃和混凝土組成，多年來是電影和影集主要場景。

製片 降價出售布倫伍德豪宅

好萊塢製片人希爾佛（Joel Silver），以4900萬元降價出售位於布倫伍德...
好萊塢製片人希爾佛（Joel Silver），以4900萬元降價出售位於布倫伍德（Brentwood）粉紅色超級豪宅。（Tyler Hogan）

好萊塢知名製片人希爾佛（Joel Silver），以4900萬元降價出售位於布倫伍德（Brentwood）的粉紅色超級豪宅。約為先前7500萬上市價格的65折。

1988年，他以330萬價格買下這處房產，委託墨西哥建築師Ricardo Legorreta新建一座2萬5000平方呎豪宅。若他以4900萬元售出，將是布倫伍德史上第三高物業交易。

導演 三高 墨西哥

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