華裔導演550萬售洛頂層閣樓 市中心最貴交易之一

華裔導演林詣彬（Justin Lin）剛以550萬元出售其頂層閣樓。（NeueFocus）

來自台灣的華裔導演 林詣彬（Justin Lin），剛以550萬元出售其頂層閣樓。除L.A Live的麗思卡爾頓酒店式公寓（Ritz Carlton Residences）外，此次交易被列為洛杉磯市中心最昂貴的公寓交易之一。

林詣彬十年前，以260萬元從演員加洛（Vincent Gallo）手中買下該物業，將其用於他的製片公司Perfect Storm Entertainment的辦公室。紀錄顯示，他於今年早些時候，以700萬元價格上市。

該物業為4300平方呎，位於1925年興建的Biscuit Company Lofts的七樓。

演員 1600萬賣恩西諾物業

女演員漢尼根（Alyson Hannigan）和丈夫，演員丹尼所夫（Alexis Denisof）以1600萬元，將位於聖費南度谷恩西諾（Encino）物業售出。（Tyler Hogan）

女演員漢尼根的豪宅充滿玻璃與木頭元素。（Tyler Hogan）

女演員漢尼根（Alyson Hannigan）和丈夫，演員丹尼所夫（Alexis Denisof）以1600萬元，將位於聖費南度谷恩西諾（Encino）的物業售出，是該地區有史以來最昂貴的交易之一。

該地區創紀錄的價格在2019年，喬納斯兄弟尼克（Nick）在一次檯面下的交易中，其妻花2000萬元，買下一棟2萬平方呎豪宅。

該莊園被稱為修曼（Sherman）住宅，由木頭、玻璃和混凝土組成，多年來是電影和影集主要場景。

製片 降價出售布倫伍德豪宅

好萊塢製片人希爾佛（Joel Silver），以4900萬元降價出售位於布倫伍德（Brentwood）粉紅色超級豪宅。（Tyler Hogan）

好萊塢知名製片人希爾佛（Joel Silver），以4900萬元降價出售位於布倫伍德（Brentwood）的粉紅色超級豪宅。約為先前7500萬上市價格的65折。

1988年，他以330萬價格買下這處房產，委託墨西哥 建築師Ricardo Legorreta新建一座2萬5000平方呎豪宅。若他以4900萬元售出，將是布倫伍德史上第三高 物業交易。