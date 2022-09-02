名導諾蘭買下半個街區 總面積1.2英畝

諾蘭所擁有的六棟房子。（Google地圖）

執導過《全面啟動》、《記憶拼圖》、《敦克爾克大行動》等電影 的知名導演諾蘭（Christopher Nolan），上個月斥資220萬元買下了住宅後面的一棟房子，目前他擁有了居住地附近的半個街區。

20 多年來，諾蘭 (Christopher Nolan) 和他的妻子艾瑪 (Emma) 一直住在洛杉磯 ，他們的住宅始建於1909年，位於一個不起眼的社區，這對夫婦在2002年出價110萬元收購了這座隱約具有都鐸風格的建築。

諾蘭並沒有和許多電影人一樣，升級到越來越貴的住宅，而是選擇買斷鄰舍來擴大他的住宅。根據豪華房地產網站Dirt報導，多年來，他花了數百萬美元購買了許多相鄰的房產。最初只有一塊 8000平方英尺的土地，諾蘭的宅基地已經悄然發展，在七個連續的地塊上合併了六棟房屋，總面積超過1.2英畝。

根據好萊塢 報導，諾蘭的大院包括一個「全面的後期製作設施」，以及用於編輯和各種工作人員的辦公室。

諾蘭一家現在已經擁有整個街區的一半，這意味著快就會擁有自己在洛杉磯市的住宅區所有權。這片綠樹成蔭、適合家庭入住的住宅區位於山腳下，靠近好萊塢與Los Feliz的交匯處。

諾蘭新購入的這棟住宅從未在市場上出售，最後一次在1997年以27萬5000元的價格出售，該結構的內部仍然是一個謎。但稅務記錄和航拍圖像顯示，這座2000平方英尺的房子有兩間臥室和兩間浴室，還有一個類似 ADU 的獨立結構，帶有第三間臥室。

目前還沒有關於諾蘭改建這座新房子的消息。但依照慣例，他會根據自己的喜好翻新房屋，並將這個地方納入他的莊園，就像他在這之前對其他幾座鄰近的住宅所做的那樣。

諾蘭在這條街區總共擁有六套住宅，在大約1萬6000平方英尺的居住空間內，擁有22間臥室和17間浴室。莊園內還有寬敞的草坪、幾間額外的客房、數十棵成熟的樹木和至少一個游泳池。這個莊園內有多種建築風格，包括都鐸王朝風格、現代風格、西班牙風格以及維多利亞風格的建築。