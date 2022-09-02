厄浦蘭Sage at Ninth 每單位約60萬

社區住宅設計圖。（房源網）

南加州 內陸厄浦蘭市（Upland）擬開發新社區Sage at Ninth，每單位住宅售價在60萬元左右。厄浦蘭市也是一座百年老城，位於聖蓋博山麓，聖伯納汀諾山谷北部邊緣，近年來隨著內陸人口增加，這裡日漸成為亞裔 及華裔居民青睞的落戶地點。該市擁有一家世界上最大家族管理機場，提供公共及多用途飛行，稱為Cable Airport。

Sage at Ninth社區是該市新開發的封閉式社區，地址：155 Tarragon Way, Upland, CA 91786 。以康斗聯排別墅為主，擁有2-3間居室，門控通道、私人院落、盡可欣賞山區美景，公共活動設施包括遊樂場地、建有可以遮蔽陽光頂棚，用於提供野餐的休閒公園、健行步道，以及提供寵物奔跑玩耍的Dog Park。

社區建築風格也很獨特，具有高地溫暖社區特色，將傳統的南加 州社區風格與現代升級融為一體。全二層聯排式建築均有九呎高地屋頂、早餐吧開放式餐廳，溫馨舒適臥室，可以透過寬大窗戶欣賞屋外風景，還有戶外娛樂休閒露台區。社區距離Metrolink車站不足一英里，交通出行快捷。

住宅設計圖。（房源網）

社區住宅設計圖。（房源網）

建案有三種不同款房型，包括2-3間居室、2.5衛浴、面積1211平方呎至1594平方呎，有步入式衣櫃和洗衣烘乾房。兩車位車庫設有內部直接通道，用無線網絡就可開啟車門。整個住宅有可持續智能技術支持操控，安裝環形前門視頻前門鈴系統、LED照明套件。窗子材料是雙層玻璃低輻射乙烯基，使用環保型木製材料，室內有即熱型熱水器、經濟型瓦斯爐灶。

從交通出行看，社區距離66號公路、10號公路及83號公路都很近，到安大略機場、購物中心都很方便，也可通過60號公路到羅蘭岡、哈岡等華人區，品嘗亞洲美食及中餐佳餚。到該市市中心及河濱、聖伯納汀諾市及休閒地點也很方便。社區在厄浦蘭聯合學區範圍內，附近有各式學校。

住宅設計圖。（房源網）

社區住宅設計圖。（房源網）

以價位最高的64萬8900元住宅為例，面積1594平方呎，3居室2.5衛浴。內部結構佈局是：一樓從前門進入，右側是上二樓樓梯，迎面是衛生間、掛衣間，通過右側門進入車庫。左側是生活區、餐廳和廚房。一樓總體佈局是車庫與生活區分別占據兩端，中間是廚房、衛生間、掛衣間，功能井井有條、明確實用。

順著入門處右側樓梯上二樓，左邊是主臥室，有獨立衛浴、步入式掛衣間，洗衣房在中間區，右邊是兩間次臥，分享一套衛浴設施。該款住宅適合工薪家庭的家長及年輕子女居住。

住宅設計圖。（房源網）

厄普蘭市於1906年建市，目前居民人口不到10萬人，市區以白人居民為主，亞裔居民目前占10%左右。家庭中等年收入不到八萬元，有逾超過10%的居民生活在聯邦規定的貧困標準以下。