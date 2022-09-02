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華裔打造比佛利山「山坡村莊」 富有特色

記者李雪／比佛利山報導
房屋外牆是立體綠色植物覆蓋，白色「小房子」則在上方。（Gardenhouse）
房屋外牆是立體綠色植物覆蓋，白色「小房子」則在上方。（Gardenhouse）

由華人開發商主導，著名華裔建築設計師馬岩松打造的「Gardenhouse」，如今是比佛利山威爾榭大道（Wilshire Blvd.）上的一道風景線。

位於威爾榭大道8600號的「Gardenhouse」是一個混合用途開發案，底層有商業空間，上面則是18個康斗單元組成。據華裔開發商王宏東介紹，這是設計師馬岩松在美國的第一個作品，設計靈感來源於比佛利山上鬱鬱蔥蔥的植被以及房屋，讓整個建築也如同「山坡村莊」一般。白色的小房子從建築物的綠植牆壁部分伸出，且有不規則形狀的窗戶和山牆屋頂結構，內部則打造了一個充滿活力的社區，是對洛杉磯標誌性山坡的俏皮、詼諧但簡單的敬意。

該項目擁有美國最大的綠色生活牆之一，牆上覆蓋著鬱鬱蔥蔥的本地耐旱多肉植物和藤蔓植物，由於是本地植物，因此灌溉和維護的需求便更低。而且植物的分佈也形成一種獨特的紋理，如果開車路過，一定都會被吸引，成為整個街區的綠色自然風景線。

而住宅部分共4萬8000平呎，提供多個房型，有兩戶單間、八間康斗、三間聯排別墅和五間獨立別墅。公寓式康斗起價每呎1萬7900元，別墅式康斗起價每呎2.6萬元。開發商希望用這種搭配產生更好的社區感，雖然算是小規模的開發項目，但也即有個性也有社區連結的感覺。每個單元都有自己獨立的出入口，而且幾乎每個單元都有斜屋頂和動態的室內表達。

從外部看不到的是二樓的「祕密花園」，被白色的斜屋頂「小房子」包圍，為小社區形成了一個中央景觀聚集空間。設計師考量了俯瞰庭院的陽台的距離、方向和佈置，讓居民都可以共享的花園保持一定的私密、寧靜，同時也出入便捷。

馬岩松的MAD設計事務所希望以此作品，證明也不必如世界各地其他高密度城市的陳規定型一樣，生活在方塊的建築中。與自然的內在聯繫，寧靜的共享庭院，和每個單元都有的私人戶外空間，可以營造出遠離城市環境的寧靜綠洲。這種建築可以和自然環境聯繫起來的理念，在該作品中完全體現。

從外部看不到的是二樓的「秘密花園」，被白色的斜屋頂「小房子」包圍。（Garden...
從外部看不到的是二樓的「秘密花園」，被白色的斜屋頂「小房子」包圍。（Gardenhouse）

比佛利山 華裔 洛杉磯

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