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寶馬山豪宅開價3500萬 曾為席維斯史特龍所有

編譯組／綜合報導
已故製片人博奇科（Steven Bochco），以3500萬元價格，將其位於洛杉磯沿海富裕社區，寶馬山花園（Pacific Palisades）上市。（Anthony Barcelo）
已故製片人博奇科（Steven Bochco），以3500萬元價格，將其位於洛杉磯沿海富裕社區，寶馬山花園（Pacific Palisades）上市。（Anthony Barcelo）

洛杉磯時報報導，曾任洛城法網（L.A. Law）和山街藍調（Hill Street Blues）編劇的已故製片人博奇科（Steven Bochco），以3500萬元價格，將其位於洛杉磯沿海富裕社區，寶馬山花園（Pacific Palisades）的物業上市。

這座傳統風格物業，為建築師威廉斯（Paul R. Williams）於1937年建造。座落於佔地1.4畝的雙層地塊上，是其成為該區目前市場上僅有幾處佔地面積超過一畝的物業之一。

室內起居空間。（Anthony Barcelo）
室內起居空間。（Anthony Barcelo）

該莊園曾經屬於席維斯史特龍（Sylvester Stallone）所有，博奇科於1997年買下它。

主屋約近1萬1000平方呎，兩層生活空間有七房九浴，包括圖書館、私人賓館和酒窖等。

拉古納灘新屋 4350萬成交創紀錄

拉古納灘（Laguna Beach）一棟全新房屋，甫以4350萬元成交，成為橙縣...
拉古納灘（Laguna Beach）一棟全新房屋，甫以4350萬元成交，成為橙縣今年最昂貴的房地產交易。（Toby Ponnay）

拉古納灘（Laguna Beach）一棟全新房屋甫以4350萬元成交，為橙縣今年最昂貴的房地產交易。驚人的價格，使其成為翡翠灣（Emerald Bay）富人區有史以來最昂貴的交易，也是該縣有史以來最高的交易之一。

目前的紀錄是去年創下，當時對衝基金經理艾德爾曼（Joseph Edelman）斥資7000萬元，在拉古納灘的鮑魚角（Abalone Point）購買一座1萬8000平方呎巨型豪宅。

該物業不到5000平方呎，每平方呎售價8733元，打破橙縣新建案每平方呎最高價格...
該物業不到5000平方呎，每平方呎售價8733元，打破橙縣新建案每平方呎最高價格。（Toby Ponnay）

這座甫成交的物業不到5000平方呎，換句話說，每平方呎售價8733元，打破橙縣新建案每平方呎最高價格。

該棟房屋由木頭和玻璃組合，由開發公司Divita Builders的創始人David Wojtaszek建造。他在2017年，以845萬元價格買下這座房產。

洛杉磯 橙縣 威廉

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