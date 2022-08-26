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消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

年輕華人 熱中二手名牌轉售

記者張宏╱洛杉磯報導
The Real Real有兩大間店鋪出售名牌服飾、手袋、鞋子和首飾手表等。（記者張宏╱攝影）
The Real Real有兩大間店鋪出售名牌服飾、手袋、鞋子和首飾手表等。（記者張宏╱攝影）

疫情和社交網絡的時尚傳播，讓時尚奢侈品轉售率頻頻攀升，不少華人熱衷轉售自己持有的名牌手袋、服裝、飾品等，換取流動資金，也有華人喜歡用比新品便宜的價格購買二手名牌。

洛杉磯的The Real Real轉售店門庭若市，在門口的櫃台前，聚集著來這裡「放下」（Drop-Off〉自己單品的人們，這些人以X世代居多，不乏華人。亞凱迪亞（Arcadia）華人Selina的LV紙袋內，裝滿了她想轉售的手袋單品。她說，光是預約評估的時間就花很久，現在預約基本都要等至少一個月才能排到。她需要事先在網站上註冊填寫自己的信息，預約成功後要告知大概要出售的品牌。

Selina帶著很久不用的幾款手袋來做評估。她說，這些手袋閒置很久，賣了的錢正好可以買新的。若自己賣，流量沒網站那麼大，所以想放在Real Real寄賣。一般一個小時能約評估十件單品，評估人員會根據單品款式和品牌，在Real Real網站的數據庫裡查看其普遍價格和銷售時長等信息。最後會打印出一張紙，上面標註這些單品的預計售價和她能拿到的百分比。

越熱門的品牌和款式銷售都很快，這類單品她能拿到的百分比越高。例如她的一款BV粉色手袋，數據庫顯示三天就能出售，所以她能拿到售價的70%。 而一般的單品銷售時間相對較長，不僅只能拿到55%的售價，且售價還會隨著待售時間越長不斷打折。

在門口的櫃台前，聚集著來這裡Drop Off自己單品的人們。（記者張宏╱攝影）
在門口的櫃台前，聚集著來這裡Drop Off自己單品的人們。（記者張宏╱攝影）

店鋪員工表示，手袋和首飾評估需要預約，但如果只是Drop-Off單品就很快。Drop-off的程序是把要寄售的產品送過來，後台入庫後會估價，然後放在網上出售。出售者可在自己的帳戶裡查詢寄賣單品的銷售狀況。

The Real Real有兩大間店鋪出售名牌服飾、手袋、鞋子和首飾手表等，這些單品的狀況看起來和新的區別不大，但是價格卻很誘人。不少男士聚集在手表區域，一名工作人員表示，勞力士現在限制推出產品的數量，而有些人不想花時間等，就轉向二手市場。 在品牌方面，Z世代傾向於卡地亞，千禧一代則傾向於百達翡麗。

疫情時代像The Real Real這樣的轉售網站迅速發展壯大，模式是通過提供寄賣平台收取不同比例的佣金。而Neiman Marcus旗下的fashionphile則提供直接購買的服務，將客人想出售的單品直接買下。不同的模式各有利弊，前者也許能獲得更多回報，後者更為省事，民眾各取所需。

不少男士聚集在手表區域。（記者張宏╱攝影）
不少男士聚集在手表區域。（記者張宏╱攝影）

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