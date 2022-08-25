租客申請公寓費用 擬修法減輕

Assembly Bill 2559可望減輕租屋者的金錢負擔。（Getty Images）

加州 雖然歡迎外來者，但是近年租金卻愈來愈不友善，因為各類雜費愈來愈多，已經構成租屋者一大負擔。但是未來情況可能會有些改觀，因為加州議會磋商中的Assembly Bill 2559法案，將允許租客 申請可重複使用的信用紀錄，不必每次找房子就得重辦一份，可減輕租房者的信用和背景調查的一些費用，就像有些州一樣。

加州參議院22日批准了AB 2559法案，但是通過的版本卻將內文改為，房東 可以選擇是否接受可重複用的信用紀錄，或是向第三方索要證明，房東每次審查都可能加收30元或更多手續費。因此倡議團體抱怨參議會的做法根本在護航。

草案現在送回眾議會尋求兩會共識版本，通過後才能送交州長簽署，一旦生效，加州將繼華盛頓與馬里蘭州之後，成為允許重複使用租屋證明文件的州。提案議員Christopher M. Ward表示，他的原意是希望減少租客負擔，不過後來出現了是否要讓其成為常態的討論。不管如何，新版租屋證明文件效期30天，包括租客的在職證明、信用紀錄，與七年內是否被驅趕過的紀錄，不過房東仍可透過第三方取得資料。

事實上，單以洛杉磯縣來看，租屋市場早就熱到爆，空屋率連續兩季下降，現為3.5%，創2001年以來新低。房仲業者CoStar表示，加州新建屋不夠，因此供不應求是個老問題，以洛縣來說，多房單位的需求還是會非常強。同時，回到洛杉磯念大學的人也會愈來愈多，租屋市場還會更熱。