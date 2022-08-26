本周貸款利率 續向上攀升

對於本周的貸款利率市場，利率繼續向上攀升，30年期固定利率自上周以來上漲0.375%。（佳信理財提供）

對於本周的貸款利率 市場，利率繼續向上攀升，30年期固定利率自上周以來上漲0.375%。罪魁禍首是因為十年期國債 的拋售，國債利率從上周的2.820%升至本周的3.053%。

由於國債收益率走高，8月23日的抵押貸款支持證券（MBS）和債券定價都更糟。美國十年期國債收益率目前為3.024%，重回3%的心理關口。史坦普美國製造業和服務業採購經理人指數，和新屋銷售數據相繼出爐，經濟學家預測銷售數據是57萬4000套，低於上次的59萬套。

除3月的反彈之外，自去年12月和1月利率開始走高以來，新屋銷售一直在急劇下降，而房價居高不下，許多人處於觀望狀態。因為在同一時間段內，隨著房價上漲，人們的負擔能力下降。市場正在耐心等待聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾經濟研討會上的講話，以尋求美聯儲局的更多指導。23日早上抵押貸款利率面臨壓力，且可能會根據早期的市場走勢而走高。

由於收益率從前一交易日觸及的一個月高位回落，同時疲弱的商業活動數據引發對經濟增長的擔憂，股市23日在震盪交易中上漲，這得益於大型科技股（MEGACAP）的增長。美國私營部門商業活動8月已連續第2個月收縮至18個月以來的最低水平。服務業尤其疲軟，因為面對通脹和金融狀況收緊，需求減弱。