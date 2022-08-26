我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

本周貸款利率 續向上攀升

洛杉磯訊
對於本周的貸款利率市場，利率繼續向上攀升，30年期固定利率自上周以來上漲0.375%。（佳信理財提供）
對於本周的貸款利率市場，利率繼續向上攀升，30年期固定利率自上周以來上漲0.375%。（佳信理財提供）

對於本周的貸款利率市場，利率繼續向上攀升，30年期固定利率自上周以來上漲0.375%。罪魁禍首是因為十年期國債的拋售，國債利率從上周的2.820%升至本周的3.053%。

由於國債收益率走高，8月23日的抵押貸款支持證券（MBS）和債券定價都更糟。美國十年期國債收益率目前為3.024%，重回3%的心理關口。史坦普美國製造業和服務業採購經理人指數，和新屋銷售數據相繼出爐，經濟學家預測銷售數據是57萬4000套，低於上次的59萬套。

除3月的反彈之外，自去年12月和1月利率開始走高以來，新屋銷售一直在急劇下降，而房價居高不下，許多人處於觀望狀態。因為在同一時間段內，隨著房價上漲，人們的負擔能力下降。市場正在耐心等待聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾經濟研討會上的講話，以尋求美聯儲局的更多指導。23日早上抵押貸款利率面臨壓力，且可能會根據早期的市場走勢而走高。

由於收益率從前一交易日觸及的一個月高位回落，同時疲弱的商業活動數據引發對經濟增長的擔憂，股市23日在震盪交易中上漲，這得益於大型科技股（MEGACAP）的增長。美國私營部門商業活動8月已連續第2個月收縮至18個月以來的最低水平。服務業尤其疲軟，因為面對通脹和金融狀況收緊，需求減弱。

利率 國債 貸款

上一則

南加州華人華僑聯合總會 紀念華人日

下一則

富婆用假貨 被拆穿顏面掃地

延伸閱讀

房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消

房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消
中國救房市 調降貸款利率 減輕購屋者負擔

中國救房市 調降貸款利率 減輕購屋者負擔
本周貸款利率 小幅波動

本周貸款利率 小幅波動
中國連續7個月拋美債 持倉跌破1兆美元12年最低

中國連續7個月拋美債 持倉跌破1兆美元12年最低
本周貸款利率 繼續上升

本周貸款利率 繼續上升
本周抵押貸款利率 意外下降

本周抵押貸款利率 意外下降

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣