我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

洛杉磯華埠5層辦公大樓新建案 建商爭議多

記者李雪／綜合報導
這將是洛杉磯第一座由交叉層壓木材建造的辦公大樓。（Lever Architecture建築公司）
這將是洛杉磯第一座由交叉層壓木材建造的辦公大樓。（Lever Architecture建築公司）

華埠又將迎來一座新建築，一棟五層辦公大樓目前正在建設中。而且從建築角度來說，這是洛杉磯第一座由交叉層壓木材建造的辦公大樓。但開發商正是近年來活躍在華埠的Redcar，早先就曾因多個項目引發華裔老僑民反對。

據Urbanize Los Angeles報導，該項目的開發商是總部位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的 Redcar Properties，目前正在北Spring街843號建造這間占地12萬9000平呎的多功能辦公樓。這棟樓由總部位於波特蘭的Lever Architecture建築公司設計，據悉是洛杉磯首棟大量使用交叉層壓木材作為建築材料的全新項目。

其中大約8萬2000平方呎的3層板和5層板，構成了建築物的天花板和地板，並集成在露出來的鋼柱骨架中，且整個項目都包裹在有色玻璃中。整個設計為木板騰出空間，打造了可以俯瞰大學（College St.）街的陽台，並融入了帶有景觀的中庭，和被太陽能電池板包圍的屋頂露台。

據另一家參與該項目的紐約設計公司James Corner Field Operations負責人Sarah Weidner Astheimer介紹，「中央垂直花園被設想為一個『蕨類峽谷』，有層疊的綠色牆壁，另有在鵝卵石地板內的再生木板」。竣工後，該項目將包括12萬2000平方呎的辦公空間，超過7000平方呎的一樓商店和餐廳，一個地下停車場可停放141輛汽車。

Redcar Properties號稱旨在為洛杉磯表現不佳的商業地產增值，長期以來一直活躍在華埠。早先就曾因買下朝代廣場（Dynasty Center）引發華埠居民抗議。朝代廣場是當地老僑主要的購物中心，數十家攤販販賣各式傳統服飾、家電用品、兒童玩具等日常生活品。居民們認為，廣場被開發商買下改造，會阻斷當地攤販們的生計，也抺去了裝載著幾代人回憶的場所。去年底，攤販及居民曾一度聚集在朝代廣場前，抗議開發商為了金錢利益改變當地居民的傳統生活。

再早之前，華埠The Shop廣場也於2020年3月被該開發商買下，當時Redcar就讓該廣場的攤販搬走，其中一些攤販們被迫遷移到朝代廣場經營，隨後朝代廣場又被買下，這才引發眾怒。該開發商從2014年開始就在華埠有一些項目，當時開發修復了位於北Spring街759號的相鄰建築。2017年該開發商又在北Spring街643號規劃了一個203個單元的商住綜合體。此外該開發商還提交了華埠靠近洛杉磯州歷史公園附近的北主街1635號的開發申請，計畫打造14萬平方呎的大辦公園區。

華埠因其地理位置極佳，又具有文化底蘊，近年來吸引了許多開發商。這些開發項目雖能引入更多商業繁榮，但也給當地居民帶來影響，擔憂華埠中產階級化（gentrification）。

華埠 洛杉磯 波特

上一則

賭城消費禮品展 中國商家減5成 洛杉磯華商把握契機

下一則

南加「國慶盃」高球賽 9/19高手過招

延伸閱讀

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
守護華裔健康 美亞健康協會遷新址擴大服務

守護華裔健康 美亞健康協會遷新址擴大服務
重畫導致走錯 第10選區投票稀落

重畫導致走錯 第10選區投票稀落
華埠投票站冷清不及6月初選 站長：勝負差距恐極小

華埠投票站冷清不及6月初選 站長：勝負差距恐極小

「基本都是白人選民 鮮少華裔」 紐約華埠投票創新低

「基本都是白人選民 鮮少華裔」 紐約華埠投票創新低
紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果

紐約華埠投票站冷清 站長：白思豪、不在籍投票將決定結果

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣