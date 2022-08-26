洛杉磯華埠5層辦公大樓新建案 建商爭議多

這將是洛杉磯第一座由交叉層壓木材建造的辦公大樓。（Lever Architecture建築公司）

華埠 又將迎來一座新建築，一棟五層辦公大樓目前正在建設中。而且從建築角度來說，這是洛杉磯 第一座由交叉層壓木材建造的辦公大樓。但開發商正是近年來活躍在華埠的Redcar，早先就曾因多個項目引發華裔老僑民反對。

據Urbanize Los Angeles報導，該項目的開發商是總部位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的 Redcar Properties，目前正在北Spring街843號建造這間占地12萬9000平呎的多功能辦公樓。這棟樓由總部位於波特 蘭的Lever Architecture建築公司設計，據悉是洛杉磯首棟大量使用交叉層壓木材作為建築材料的全新項目。

其中大約8萬2000平方呎的3層板和5層板，構成了建築物的天花板和地板，並集成在露出來的鋼柱骨架中，且整個項目都包裹在有色玻璃中。整個設計為木板騰出空間，打造了可以俯瞰大學（College St.）街的陽台，並融入了帶有景觀的中庭，和被太陽能電池板包圍的屋頂露台。

據另一家參與該項目的紐約設計公司James Corner Field Operations負責人Sarah Weidner Astheimer介紹，「中央垂直花園被設想為一個『蕨類峽谷』，有層疊的綠色牆壁，另有在鵝卵石地板內的再生木板」。竣工後，該項目將包括12萬2000平方呎的辦公空間，超過7000平方呎的一樓商店和餐廳，一個地下停車場可停放141輛汽車。

Redcar Properties號稱旨在為洛杉磯表現不佳的商業地產增值，長期以來一直活躍在華埠。早先就曾因買下朝代廣場（Dynasty Center）引發華埠居民抗議。朝代廣場是當地老僑主要的購物中心，數十家攤販販賣各式傳統服飾、家電用品、兒童玩具等日常生活品。居民們認為，廣場被開發商買下改造，會阻斷當地攤販們的生計，也抺去了裝載著幾代人回憶的場所。去年底，攤販及居民曾一度聚集在朝代廣場前，抗議開發商為了金錢利益改變當地居民的傳統生活。

再早之前，華埠The Shop廣場也於2020年3月被該開發商買下，當時Redcar就讓該廣場的攤販搬走，其中一些攤販們被迫遷移到朝代廣場經營，隨後朝代廣場又被買下，這才引發眾怒。該開發商從2014年開始就在華埠有一些項目，當時開發修復了位於北Spring街759號的相鄰建築。2017年該開發商又在北Spring街643號規劃了一個203個單元的商住綜合體。此外該開發商還提交了華埠靠近洛杉磯州歷史公園附近的北主街1635號的開發申請，計畫打造14萬平方呎的大辦公園區。

華埠因其地理位置極佳，又具有文化底蘊，近年來吸引了許多開發商。這些開發項目雖能引入更多商業繁榮，但也給當地居民帶來影響，擔憂華埠中產階級化（gentrification）。