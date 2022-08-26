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中資洛杉磯市中心Spring街酒店項目 申請破產保護

記者李雪／綜合報導
計畫打造的酒店設計渲染圖。（取自洛市規劃局）
計畫打造的酒店設計渲染圖。（取自洛市規劃局）

繼多家中國地產集團近年來陸續出現債務問題，退出或終止、轉售美國的地產項目後，總部位於北京的開發商Lizard Capital早先原本在洛杉磯市中心的Spring街計畫開發酒店項目，但最近申請了破產保護。

法庭紀錄顯示，擁有該物業的洛杉磯Lizard Capital公司，7月26日向加州聯邦法院的債權人申請第11章破產保護。估計其資產價值在1000萬至5000萬元之間。該酒店項目在洛杉磯市中心，是一個擁有170個房間的酒店。而申請破產保護就在貸方Westridge Lending Fund安排公開拍賣的前一天，拍賣日原本計畫在7月27日。而破產申請阻止了Westridge的法拍嘗試。

破產保護申請列出了七名債權人，包括建築公司Adam Sokol、會計師事務所Baker Tilly，和洛杉磯縣的稅收機構，但Westridge並不在名單上。而這家有限責任公司將Jack Deng列為唯一成員。不過在該公司的官網介紹中，除了Jack Deng是總經理，還有CEO兼主席黃冰逸。

物業紀錄顯示，貸方Westridge在3月份對該物業提交了兩份違約通知。3月17日登記的最新文件中提到了660萬元的債務。一周後，貸方Westridge提交了撤銷違約通知的文件，隨後發出通知宣佈要公開拍賣。

該酒店位於南Spring街633號，原定於今年開業。Lizard Capital在其網站上將該項目描述為「第一個旗艦店」，網站的計劃包括一個7000平方呎的餐廳、一個畫廊和「洛杉磯最高的屋頂酒吧之一」。CEO兼主席黃冰逸是藝術家，早先就加盟上海證大投資發展公司，曾是上海證大喜馬拉雅美術館館長。在Lizard Capital官網上，上海喜馬拉雅中心、北京前門皇家驛棧都被列為其項目。

至於洛杉磯的這處酒店項目，此前一度因酒店工人工會「Unite Here Local 11」的反對而停滯不前。2018年，工會質疑市府對該項目的批准。該組織聲稱，市政府官員沒有考慮到該項目對當地歷史資源的影響。Lizard和工會於2019年1月達成和解。

而此次破產申請，再次擴大了拖欠債務的中國公司的名單。根據Dealogic的數據，在今年剩下的幾個月裡，中國房地產公司還將面臨130億美元的外幣債券支付。

從事收購破產債權的投資公司Pioneer Funding Group的負責人Adam Stein-Sapir，預計酒店市場將面臨更多壓力，尤其是與外國買家有關的壓力。「通常酒店對他們來說，會有更多的債務」，他說，「破產的可能性肯定會增加」。

破產 洛杉磯 拍賣

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