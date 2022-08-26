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南加州聖伯納汀諾縣高地市最大房建案 開工

記者啟鉻／綜合報導
內陸高地市歷史上最大房建項目開始建設，預計2022年末完成。（市府提供）
內陸高地市歷史上最大房建項目開始建設，預計2022年末完成。（市府提供）

加州聖伯納汀諾縣高地市（Highland）歷史上規模最大的房建案，已經開始建設，預計將於2022年末前有居民遷入。

該建案包括三個居民區，位於市區綠點路（Greeenspot Rd.）沿線，總計超過900個單位住宅，包括城市聯排屋及公寓。其中建案San Carlos居民區，是多戶住宅項目，屬於Greenspot Village 與Marketplace Specific Plan計畫。市社區發展部負責人表示，共有住宅200個單位，以城市聯排屋和公寓為主，設有社區中心及附屬休閒設施。該項目只是高地市金色三角地區項目的一部分。該地區按照先前計畫，主體屬於建設商住混合項目。

另一建案項目是200個單位公寓建設，位於Creek路與210號公路交會處附近。

還有一個建案是546個單位公寓建設，配有社區俱樂部、休閒設施、空間用地以及健行步道。開發商Applicant Alliance Residential希望在年底就可以完成，

按照社區開發部負責人米內茲的說法，3個建案總計超過940個單位住宅，均是市議會早在十年前就規劃好的Greenspot Village與Market Place Plan的項目。希望建案項目能夠吸引居民及餐廳、商業進駐，打造市區經濟繁榮。米內茲強調，高地市屬於高質量住宅所在，希望更多新居民家庭加入高地市。

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