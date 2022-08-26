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西雅圖租2房公寓 時薪至少要39元

編譯組╱綜合報導
數據指出，在西雅圖租住兩房公寓，時薪至少要有39元才負擔得起。（Getty Images）
數據指出，在西雅圖租住兩房公寓，時薪至少要有39元才負擔得起。（Getty Images）

華盛頓州最低工資雖然大幅提高，但仍不足以為勞工抵銷不斷上升的租金

根據統計，一個在華盛頓州領最低工資的勞工，要負擔得起租住一房公寓，每周必須至少工作72小時，在金恩縣和史諾霍米許縣每周必須至少工作90小時。

這些全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）每年統計出來的數據，凸顯了華盛頓州不斷上漲的租金對居民在制定預算時造成的困難。即使是在就業市場擁有新影響力的勞工，或是收入遠超過華盛頓最低工資每小時14.49元的勞工來說，也是如此。

根據報告，要在西雅圖和貝爾優地區租住兩房公寓，時薪要有39元，或年薪8萬1000元，這是西雅圖大企業現在提供的最低時薪17.27元的兩倍以上，也高於西雅圖當地租客現在賺得的平均時薪36元。

史諾霍米許縣租客目前平均時薪約22元，但需要時薪33元才租得起一房公寓，時薪要39元才租得起兩房公寓。在基沙普縣（Kitsap County），租客平均時薪比租住一房公寓需要的時薪少8元，比租住兩房公寓需要的時薪少16元。

這項分析使用的是「負擔」住房的一般門檻：住房成本不應該超過月收入的30%，以便有能力支付其他成本和儲蓄。然而，對許多勞工來說，這是不可能的任務。

哈佛住房研究聯合中心（Harvard Joint Center for Housing Studies）的數據指出，在西雅圖、塔科馬、貝爾優都會區，每10名租客中有4名每月支付的房租超過收入的30%。西雅圖去年的分析報告也指出，在西雅圖，非裔、原住民、太平洋島民裔租客支付房租在收入中所占的比例更高。

非牟利組織Solid Ground無家可歸預防經理艾穆提（Curry Almuti）說：「由於人們的預算太緊了，只要有一件小事搞砸，他們就有無家可歸的危險。」

西雅圖都會區外的郊區租金漲幅更大。根據Apartment List的數據，自新冠疫情爆發以來，史波坎（Spokane）的租金已大漲37%，奧本（Auburn）漲30%、艾佛瑞特（Everett）漲27%、肯特（Kent）漲24%，皆遠高於西雅圖的6.5%。

Apartment List研究員沃納克（Rob Warnock）表示，在疫情初期，租客出於嚮往或需要湧向郊區，因此推高了租金。

沃納克說：「租金上漲速度很快，空房率非常低，租金價格仍繼續朝上漲的方向發展。」

沃納克指出，全國低收入住房聯盟使用的租金估值低於新建公寓大樓租金。他說：「我們已經用比較保守的方式來看待住房成本。這是一個可怕的情況。」

租金 西雅圖 租客

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