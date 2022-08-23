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加州租屋 洛杉磯1居室月均價1605元 舊金山最貴

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣一居室的平均租金是1605 元。記者邵敏／攝影
洛杉磯縣一居室的平均租金是1605 元。記者邵敏／攝影

加州以內華達山脈、陽光明媚的海灘聞名，天價租金也是名聲在外。但在加州不同的居住地，能夠負擔得起的房子也存在巨大差異。其中，最貴的是舊金山，一居室平均租金近3000元，洛杉磯一居室的平均租金是1605元。

租房網站Rentdata.org顯示了目前加州六個縣的平均市場租金，Trulia網站則分析2000 元可以在加州租到怎樣的房子。以洛杉磯縣為例，租金很貴，但也沒有想像中那麼貴，由於該縣比較分散，平均市場租金更像沙加緬度（Sacramento），而不是舊金山（San Francisco）。在洛縣，工作室（Studio）月租金1369 元，一居室1605 元，兩居室2058 元，三居室2735 元。

2000元能在洛杉機縣租到什麼樣的房子？位於西95街（West 95th Street）1005 號的一套700平方呎的三層公寓，有兩間臥室和一間浴室，租金正好是 2000 元。但租金主要取決於住在哪個城市哪個社區，位於南泉街（South Spring Street）460號的市中心， 2000 元只能租到包含一間浴室的470平方呎的工作室。

與洛縣相比，陽光明媚的聖地牙哥是南加州更昂貴的租房選擇。該縣工作室月租金1573 元，一居室1739 元，兩居室2232 元，三居室3099元。2000元在聖地牙哥能租到什麼樣的房子？位於維納斯街（Venus Street） 4120號的一間工作室，包含一臥一浴， 共537平方呎，租金正好是 2000 元；位於埃帕諾大街（Epanow Ave）4012號的工作室，500平方呎，一臥一浴，也是同樣價格。

北加州舊金山縣的租金是多少？灣區的租房價格位居或接近美國最昂貴租房地點的榜首。舊金山只有49平方哩，但人口近100萬，是美國人口密度第二高的城市，僅次於紐約市。舊金山工作室的平均市場月租金為 2350 元，一居室2923 元，兩居室3553 元，三居室4567 元。舊金山六街（6th St.）345號，一間420平方呎的帶浴室單間公寓，月租金2000元；在福爾瑟姆街（Folsom Street）1335號，一套380平方呎的帶浴室單間公寓，每月租金是 1980 元。

州首府沙加緬度距離舊金山只有73哩，這裡已擠滿了逃離灣區高昂生活成本的人，隨之也推高當地人的租房價格，但租金仍然遠不及灣區。工作室的平均市場租金為1060 元，不到舊金山的一半。一居室價格為1188 元，兩居室價格為1495 元，三居室價格為 2140元。

在沙加緬度瓦特大道（Watt Avenue） 3220號的Harlow， 一套兩臥1.5 浴100 平方呎的公寓，租金是1995元；或者在拉里維埃拉大道（ La Riviera Drive）8798號，租一間三臥1.5浴1191平方呎的聯排別墅，月租金是2000元左右。

佛萊斯諾縣（Fresno County）一室一廳的平均月租金保持在3位數左右。工作室租金是795元，一居室851元，兩居室1064元，三居室1509元。在該縣北宜人大道（North Pleasant Avenue），2000元能租到一個三居室、有兩個浴室，面積1111平方呎。

和佛萊斯諾縣很像，貝克斯菲爾德（Bakersfield）所在地寇恩縣（Kern County）的房租更便宜，工作室的平均市場租金為734元，一居室743元，兩居室970元，三居室1388元。在該縣十八街（18th Street）303號，一個三室兩廳，1717平方呎的房子，加上3車位車庫，每月租金只需1950元。

製表：記者邵敏
製表：記者邵敏

租金 舊金山 加州

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